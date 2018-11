Australia no firmará pacto para migración de la ONU, asegura su primer ministro

Australia no firmará el Pacto Mundial para la Migración, acordado en julio pasado en la ONU, al considerar que afecta a su soberanía, confirmó el primer ministro del país oceánico, Scott Morrison.

"Este pacto mundial sobre la migración no es un buen acuerdo. No vamos a firmarlo porque creo que nos comprometería", dijo Morrison a la emisora 2GB, donde insistió en que él "no dejaría nunca que algo comprometa a nuestras fronteras".

Morrison agregó que el acuerdo, que previsiblemente será adoptado a principios de diciembre en Marrakech (Marruecos), "no distingue entre aquellos que entran ilegalmente a Australia y aquellos que vienen por la vía correcta".

La posición de Morrison coincide con la férrea política de Australia contra la entrada de inmigrantes indocumentados que intentan entrar al país por vía marítima y a los que devuelve a sus puntos de embarque, lo que ha sido criticado por varias organizaciones internacionales, entre ellas la ONU.

Australia además tiene a centenares de refugiados y solicitantes de asilo en centros en Nauru y Papúa Nueva Guinea, quienes están a la espera de que Estados Unidos acepte acogerlos porque Camberra se niega a recibirlos en su territorio, pese a que la mayoría proviene de zonas de conflicto.

Parte de los niños inmigrantes y las familias que estaban en Nauru han sido trasladados a Australia en los últimos meses para recibir atención médica tras las presiones de médicos ante el deterioro de la salud mental de los menores y antes de las elecciones que deben celebrarse antes de mayo.

La migración es uno de los asuntos en constante debate en Australia y este año, en el que este país superó antes de lo previsto los 25 millones de habitantes, el gobierno ha propuesto reducir la cuota de inmigración permanente de 190.000 a 130.000 y establecer mecanismos para que estos se dirijan a zonas del interior.

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular fue acordado en julio pasado por los estados miembros de la ONU, con la única excepción de Estados Unidos, que se desmarcó del proceso a finales de 2017, mientras países como Israel han expresado que no lo firmarán.

El texto, que no es vinculante y será adoptado oficialmente en una cumbre que se celebrará en diciembre en Marruecos, busca ampliar las vías de migración regular, usar la detención de indocumentados únicamente como último recurso u ofrecer acceso a servicios básicos a todos los inmigrantes, sin importar su estatus.