Primer ministro indio felicita a Harris, de orígenes indios, por su 'rompedor' éxito junto a Biden

"¡Felicidades @JoeBiden por su victoria espectacular", tuiteó Modi.

En un tuit por separado se dirigió a Harris: "Su éxito es rompedor y fuente de un inmenso orgullo [...] para todos los indio-estadounidenses".

Kamala Harris, la primera mujer en ser elegida vicepresidenta de Estados Unidos, es hija de un padre jamaicano y de una madre india.

Harris, de 56 años, es también la primera vicepresidenta negra.

Heartiest congratulations @KamalaHarris! Your success is pathbreaking, and a matter of immense pride not just for your chittis, but also for all Indian-Americans. I am confident that the vibrant India-US ties will get even stronger with your support and leadership.