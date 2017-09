Prohíben a Chelsea Manning entrar a Canadá

"Entones, ¿me imagino que Canadá me ha vetado permanentemente?", escribió en Twitter Manning, junto a la imagen de un documento de autoridades canadienses en el que se le niega el ingreso para una visita temporal debido a la condena que recibió en Estados Unidos.

Según el documento emitido por un agente fronterizo, Manning es "inadmisible en razón de serias ofensas criminales cometidas fuera de Canadá", incluyendo la de "traición", que de haber sido cometida en Canadá le hubiese valido "una pena máxima de 14 años de prisión".

so, i guess canada has permanently banned me ? ✋🤠🌄🇨🇦 @CitImmCanada denied entry b/c of convictions similar to "treason" offense 🤔🌈💕 pic.twitter.com/xp0JOEEOGd