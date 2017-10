"A causa de la amenaza clara, presente e inminitente de perturbación del orden público, no autorizaremos de momento las manifestaciones en los centros financieros de Nairobi, Mombasa y Kisumu", declaró Matiangi en una rueda de prensa.

En un clima político tenso, la oposición organizó manifestaciones en esas tres ciudades en las últimas semanas para protestar contra la Comisión Electoral (IEBC), encargada de organizar el escrutinio del 26 de octubre, después de que la Justicia invalidara la reelección del presidente Uhuru Kenyatta en las presidenciales del 8 de agosto.

Los simpatizantes del opositor Raila Odinga se movilizaron principalmente en Kisumu, uno de sus feudos, a orillas del lago Victoria, donde las marchas fueron violentamente reprimidas por la policía y degeneraron en escenas de saqueo en algunos casos.

Matiangi aseguró que durante las manifestaciones se produjeron "ataques contra comisarías de policía, ataques contra agentes de policía (...), contra civiles inocentes y el saqueo y la destrucción de propiedades" y anunció que se abrirán diligencias contra el director ejecutivo de la coalición de la oposición Nasa, Norman Magaya.

Odinga anunció el martes que no se presentará a las presidenciales del 26 de octubre, argumentando que la IEBC no emprendió las reformas necesarias para organizar unas elecciones creíbles. Según la IEBC, Odinga todavía no formalizó la retirada de su candidatura.