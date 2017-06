Rihanna pide explicaciones al presidente Macri, ésta es su reacción

"Hola @ Rihanna! La educación está en el centro de nuestros objetivos. Solo la educación puede cambiar el mundo", respondió el presidente argentino varias horas después de recibir la misiva de la cantante de 29 años nacida en Barbados.

También diseñadora de modas, Rihanna escribió el viernes un tuit dirigido al mandatario en el que se leía "hola @mauriciomacri, ¿cuál es tu plan para que Argentina se comprometa con el #FundEducation?".

hey there @mauriciomacri, what's your plan for Argentina to commit to #FundEducation? 🇦🇷