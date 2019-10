La SIP dice que el Gobierno de Trump fomenta hostilidad y desconfianza hacia la prensa

"Los periodistas y los medios de noticias continúan enfrentando desafíos cada vez mayores a su capacidad de recopilar noticias y divulgarlas, a medida que el país se acerca al cuarto y último año del primer mandato del presidente Donald J. Trump", puntualizó la SIP en un informe difundido hoy con motivo de su 75 Asamblea General, que celebra en Miami.

Entre otras, el documento señaló el "favoritismo" que el Gobierno "ha mostrado hacia personalidades de las redes sociales y medios que lo apoyan", mientras "limita drásticamente el acceso de la prensa a la Casa Blanca".

"No ha cesado el usual menosprecio del presidente Trump hacia los medios de noticias en Twitter, en mítines de campaña y otras declaraciones públicas. A través de tuits, califica a menudo a la prensa de engañosa y poco confiable, considerándola 'Fake News Media' (medios de noticias falsas), 'LameStream Media' y 'Enemy of the People' (enemigos del pueblo)", según la SIP.

"LameStream Media" es una expresión peyorativa para referirse a los grandes medios como poco rigurosos.La SIP observó que el gobernante "desde hace poco" ha comenzado a llamar "corrupta" a la industria de los medios de noticias e incluso ha declarado "que la prensa es su 'verdadero contendiente' en las próximas elecciones" de 2020 en Estados Unidos.

Entre las acciones de la Administración, la SIP mencionó los "esfuerzos continuados del Departamento de Justicia para investigar y enjuiciar las 'filtraciones' a miembros de los medios de noticias".

Igualmente, aludió a la decisión de acusar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, "por la 'pura publicación' de secretos gubernamentales".

A juicio de la SIP, estas acciones "ponen en peligro la capacidad de los periodistas para obtener información de fuentes confidenciales y la protección para publicar material de interés periodístico".

El documento llamó la atención sobre el anuncio de la Corte Suprema de que restringiría el acceso de la prensa y el público a información sobre empresas vinculadas con el Gobierno, anteriormente disponible en virtud de la Ley de Libertad de Información.

De igual forma, hizo una recopilación de ataques sufridos por periodista a manos de autoridades o de otras personas, al tiempo que recordó la suspensión de sus credenciales a los periodistas Jim Acosta, de CNN, y Brian Karem, de la revista Playboy, a quien le fue devuelta tras la decisión de un juez federal.