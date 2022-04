Por AFP



Es poca la información pública sobre las hijas del presidente ruso, Vladimir Putin, sancionadas el miércoles por el gobierno de Estados Unidos debido a las "atrocidades" cometidas "en Ucrania" por Moscú.

El Tesoro estadounidense las identificó como Katerina Tikhonova, "una ejecutiva de tecnología cuyo trabajo apoya (...) a la industria rusa de Defensa", y Maria Vorontsova, quien dirige programas de investigación genética financiados por el Estado y "supervisados personalmente por Putin".

Un alto funcionario de Estados Unidos dijo que, según Washington, " Putin está ocultando sus activos por medio de miembros de su familia".

De acuerdo con la biografía oficial de Putin disponible en la página web del Kremlin, su hija Maria nació en 1985, antes de que la familia se mudara a Dresde, en donde Putin trabajó como agente del KGB.

Su segunda hija, Katerina, nació el año siguiente en esa ciudad. La única fotografía conocida de las dos mujeres las muestra de pequeñas, con lazos en las trenzas rubias.

En escasas declaraciones, Putin ha revelado que sus hijas hablan varias lenguas europeas, recibieron educación universitaria en Rusia y viven en ese país. También que tiene una nieta.

No se sabe mucho más, porque el Kremlin mantiene a la vida familiar de Putin fuera del foco público.

Según reportes de medios rusos, Vorontsova es endocrinóloga en una importante empresa de investigación médica relacionada con el gobierno y enfocada en el tratamiento del cáncer.

Los medios rusos identifican a Tikhonova como una matemática que encabeza una fundación de ciencia y tecnología afiliada a la principal universidad estatal de Rusia.

Tikhonova también es bailarina profesional de rock and roll acrobático, y ha participado en prestigiosas competencias internacionales, según los reportes de prensa.

Videos de los torneos muestran a Tikhonova vestida de brillantes trajes ajustados y saltando a los brazos de su pareja antes de ser catapultada por los aires entre volteretas y saltos mortales.

Durante una conferencia de prensa en 2019, Putin rechazó responder directamente a una pregunta sobre la creciente influencia empresarial de sus hijas y sus nexos con el gobierno. No reconoció que Vorontsova y Tikhonova fueran sus hijas y se refirió a ellas simplemente como "mujeres".

"Estoy orgulloso de ellas. Siguen estudiando y trabajando", dijo durante otra conferencia de prensa varios años antes. "No están involucradas en ninguna actividad de negocio y no están involucradas en políticas. No intentan abrirse camino en ningún sitio", agregó.

En una entrevista en 2020, Putin dijo que no quería compartir información sobre su familia por "cuestiones de seguridad".

Reconoció que tiene nietos, pero no dijo cuántos. "Tengo nietos, estoy feliz. Son muy buenos, tan dulces. Realmente me agrada pasar tiempo con ellos".