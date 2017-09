Trump: 'Terroristas fracasados' de Londres eran conocidos de la policía

Relacionados Asciende a 22 los heridos por atentado del Metro de Londres

"Otro ataque en Londres por un terrorista fracasado", tuiteó el mandatario estadounidense.

"Son personas enfermas y dementes que estaban en la mira de Scotland Yard. Hay que ser proactivos!", dijo.

Luego advirtió, aunque sin ofrecer mayores detalles: "A los terroristas fracasados se les debe tratar de una manera más fuerte. Internet es su principal herramienta de reclutamiento, que debemos cortar y usar mejor".

Al menos 22 personas resultaron heridas el viernes por la mañana, ninguna de gravedad, por la explosión de una bomba casera en el metro de Londres en plena hora punta, según las autoridades.

No fue aclarado inmediatamente si los culpables del ataque habían estado realmente en el radar de la policía británica antes de los hechos. Pero si ese fuera el caso, Trump habría entonces revelado ese dato antes de que las autoridades británicas lo hicieran público.

"Cierto o no, y estoy seguro de que él no lo sabe, esto es de muy poca ayuda por parte del líder de nuestro aliado y socio de inteligencia", tuiteó en respuesta Nick Timothy, exjefe de personal de la primera ministra británica, Theresa May.

En mayo, autoridades británicas se molestaron luego de que funcionarios estadouinidenses filtraran material compartido sobre una investigación por el atentado con bomba en el concierto de la estrella pop Ariana Grande, que dejó 22 muertos en Manchester.

Trump también aprovechó el ataque en Londres este viernes para defender su controversial prohibición de viaje a personas provenientes de varios países de mayoría musulmana, que es objeto de una batalla legal en Estados Unidos pero que ha entrado parcialmente en funcionamiento.

"La prohibición de viaje a Estados Unidos debe ser más amplia, dura y específica, pero estúpidamente eso no sería políticamente correcto", dijo en otro mensaje en Twitter.