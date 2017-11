Trump lamenta pedir liberación de basquetbolistas en China

"¡Debí dejarlos en la cárcel!", exclamó el presidente en Twitter, visiblemente irritado por las declaraciones de LaVar Ball, un exjugador de básquet y fútbol estadounidense y padre del jugador de la universidad de Los Angeles LiAngelo, consideradas ingratas por el presidente.

"Ahora que los tres jugadores de básquet salieron de China y evitaron años de cárcel, LaVar Ball, padre de LiAngelo, no quiere reconocer lo que he hecho por su hijo y (considera) que el robo no es grave", explicó Donald Trump, quien reaccionaba así a las palabras de LaVar Ball, quien el viernes minimizó el papel del presidente en la liberación de su hijo.

Trump había intercedido personalmente ante su homólogo chino, Xi Jinping, y obtuvo de las autoridades chinas el permiso para que LiAngelo, Cody Riley y Jalen Hill pudieran salir del país tras haber sido detenidos en una tienda Louis Vuitton en Hangzhou.

"Todo el mundo quiere hacer creer que me hizo un favor", había declarado LaVar Ball a la cadena deportiva ESPN. También estimó que la atención mediática dedicada a este asunto tendía "a hacer mucho ruido por nada".

"Soy de Los Angeles. He visto cosas mucho peores que un muchacho tomando un par de gafas", había agregado a propósito de la detención de su hijo por hurto en China.

LiAngelo Ball es el hermano menor de Lonzo Ball, del equiopo Los Angeles Lakers de la NBA.

Now that the three basketball players are out of China and saved from years in jail, LaVar Ball, the father of LiAngelo, is unaccepting of what I did for his son and that shoplifting is no big deal. I should have left them in jail!