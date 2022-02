Estados Unidos ofrece recompensa de $10 millones por el jefe del EI-K

La recompensa es también por cualquier dato que ayude a arrestar o condenar a los responsables del "ataque terrorista al aeropuerto de Kabul" en agosto, una acción reivindicada por el grupo Estado Islámico-Khorasan (EI-K) que dejó más de un centenar de muertos, entre ellos 13 soldados estadounidenses.

Reward up to $10 million! 💰Sanaullah Ghafari is the current leader of the ISIS-K terrorist organization. Report information to RFJ via Signal, Telegram, WhatsApp, or our Tor-based tips line - help bring this terrorist to justice. ⚖️@Rewards4Justice@RFJ_Pashto@RFJ_Daripic.twitter.com/ghyIEMBJdV