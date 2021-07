Magnicidio en Haití Viuda del asesinado presidente de Haití difunde fotos de su hospitalización

"Gracias por el equipo de ángeles de la guarda que me ayudaron en este terrible momento", dijo Martine Moise junto a dos imágenes en las que se la ve en una cama de hospital.

"Con su trato gentil, su amabilidad y cuidado, pude resistir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!", agregó la ex primera dama haitiana, cuyo brazo derecho aparecía completamente vendado.

"El dolor" de perder a mi marido, "nunca pasará", agregó en otro mensaje escrito en lengua criolla.

Martine Moise fue herida en un brazo y una pierna por el comando armado que irrumpió en la residencia de la pareja en Puerto Príncipe la noche del 7 de julio y mató a tiros a su esposo. Fue evacuada luego a un hospital en Miami.

Hasta el momento, la señora Moise solo se había pronunciado públicamente en una ocasión: en un mensaje de audio en lengua criolla publicado en Twitter, en el que llamó a continuar "la batalla" liderada por su difunto esposo "por la estabilidad" de Haití.

