Un adolescente palestino muere por disparo israelí durante disturbios en Gaza

El menor fue identificado como Ahmer Samir Abu Habel por el Ministerio de Sanidad, cuyo portavoz, Ashraf al Qedra, informó de al menos 15 heridos en los disturbios.

Por su parte, una portavoz del Ejército israelí dijo a Efe que "cerca de mil alborotadores y manifestantes" lanzaron piedras y quemaron ruedas cerca de la valla divisoria, en las inmediaciones del cruce de Erez, entre Israel y Gaza.

Los soldados apostados en la zona respondieron "de acuerdo con los procedimientos operativos estándar y medios antidisturbios", indicó la portavoz.

Poco antes el Ejército comunicó que sus tropas "avistaron a dos sospechosos cuando cruzaban la verja de seguridad desde el norte de la Franja de Gaza a Israel", uno de ellos, al parecer, provisto de un cuchillo.

Las tropas les detuvieron y les entregaron a las fuerzas de seguridad para su interrogatorio.

En las últimas semanas las protestas se han vuelto casi diarias en Gaza, controlada de facto por el movimiento islamista Hamás desde 2007, fecha en la que Israel impuso un bloqueo que se mantiene por tierra, mar y aire.

Estas movilizaciones se enmarcan en la denominada Gran Marcha del Retorno, que comenzó el pasado 30 de marzo, para reclamar el fin del bloqueo y el regreso de los refugiados palestinos, y que han incluido también el lanzamiento de globos con artefactos incendiarios hacia Israel, que han causado cientos de fuegos en los últimos cinco meses.

Desde esa fecha, 194 palestinos han muerto por disparos israelíes en las protestas o en incidentes violentos junto a la frontera, y al menos una docena más en bombardeos israelíes sobre instalaciones islamistas.

En esta lista no está incluido un hombre de 78 años que murió ayer de un disparo israelí en su casa en la franja, según aseguraron sus familiares y denunció hoy el Ministerio de Sanidad, aunque éste rechazó incluirlo en la lista de muertos hasta obtener los resultados de la autopsia.

El Ejército israelí, por su parte, dijo no tener "noticias" de esa queja" y aseguró que "no se registraron enfrentamientos y por lo tanto no había ninguna razón para que se produjeran disparos en esa zona".