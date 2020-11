Detención de Carlos Ghosn en Japón fue 'arbitraria'

En un documento publicado el 20 de noviembre, este grupo de expertos independientes, que no hablan en nombre de Naciones Unidas y cuyas opiniones no son vinculantes, explica que su opinión no se refiere a los cargos presentados contra Ghosn en Japón, sino a las condiciones en que se llevaron a cabo los procedimientos.

Según el Grupo de Trabajo, "la privación de libertad de Carlos Ghosn del 19 de noviembre de 2018 al 5 de marzo de 2019 y del 4 al 25 de abril de 2019, en violación de los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los artículos 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue arbitraria".

Señala, entre otras cosas, que las condiciones de fianza impuestas a Ghosn "parecen haber sido excepcionalmente estrictas, en particular la prohibición, durante el segundo período de fianza, de todo contacto con su esposa, salvo a través de sus abogados, sin autorización previa del tribunal y por un período de tiempo indefinido".

El que fuera jefe del principal fabricante de automóviles del mundo, Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, fue detenido el 19 de noviembre de 2018 cuando aterrizó en Tokio bajo sospecha de no haber declarado gran parte de sus ingresos a las autoridades bursátiles entre 2010 y 2015.

Ghosn huyó a Líbano en diciembre de 2019, violando las condiciones de su libertad condicional en Japón.