Por AFP



El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, pidió a la comunidad internacional durante una entrevista a la AFP que mantenga el diálogo con los talibanes en Afganistán, advirtiendo que hay que evitar un "colapso económico" y la muerte de millones de personas.

"Debemos mantener un diálogo con los talibanes, en el que afirmemos directamente nuestros principios, un diálogo con un sentimiento de solidaridad con el pueblo afgano", dijo.

"Nuestro deber es extender nuestra solidaridad a un pueblo que sufre mucho, y en el que millones y millones corren el riesgo de morir de hambre", añadió Guterres.

El jefe de la ONU dijo que "no hay garantías" sobre lo que pueda salir de las conversaciones, pero que éstas son imprescindibles "si queremos que Afganistán no sea un centro de terrorismo, si queremos que las mujeres y las niñas no pierdan todos los derechos adquiridos durante el periodo anterior, si queremos que los diferentes grupos étnicos puedan sentirse representados".

"Hasta ahora, en las discusiones que hemos tenido, hay al menos receptividad para hablar", añadió Guterres, quien no descarta ir a Afganistán algún día si se dan las condiciones.

Lo que la ONU desea es "un gobierno inclusivo", en el que estén representados todos los componentes de la sociedad afgana, y "este primer gobierno preliminar" anunciado hace unos días "no da esa impresión", lamentó.

"Necesitamos que se respeten los derechos humanos y en particular de las mujeres y niñas. El terrorismo no debe tener una base en Afganistán para lanzar operaciones en otros países y los talibanes deben cooperar en la lucha contra las drogas", añadió Guterres.

El secretario general dijo que Afganistán debe ser gobernado "en paz y estabilidad, respetando los derechos del pueblo".

Guterres añadió que los talibanes quieren el reconocimiento, el apoyo financiero y la abolición de las sanciones.

"Eso da cierta ventaja a la comunidad internacional", dijo, agregando que es necesario evitar "una situación de colapso económico que podría crear consecuencias humanitarias atroces".

Un peligro real

Guterres dijo además que teme que la vuelta al poder de los talibanes en Afganistán aliente a los grupos armados yihadistas que tienen influencia en la región africana del Sahel.

"Existe un peligro real. Estos grupos terroristas pueden sentirse entusiasmados por lo ocurrido y tener ambiciones más allá de lo que pensaban hace unos meses", dio Guterres.

Añadió que es "esencial reforzar los mecanismos de seguridad en el Sahel", porque "es el punto débil más importante, que debe ser tratado".

"No se trata sólo de Malí, Burkina o Níger. Ahora tenemos infiltraciones en Costa de Marfil, en Ghana", prosiguió.

El jefe de la ONU lleva varios años intentando dar a la fuerza del G5 del Sahel -Chad, Mauritania, Malí, Níger y Burkina Faso- un mandato de la ONU acompañado de una financiación colectiva del organismo mundial.

Francia apoya a Guterres, pero el principal contribuyente financiero de la ONU, Estados Unidos, ha rechazado la medida.

"Hay que acabar con este bloqueo. Es absolutamente esencial", insistió el secretario general.

Dijo estar preocupado por los grupos de fanáticos entre quienes la muerte "es deseable", con ejércitos que "se desintegran frente" a este tipo de combatientes.

"Lo vimos en Mosul en Irak, en Malí durante el primer empuje hacia Bamako, lo vimos en Mozambique".

"Este peligro es real y debemos pensar seriamente en sus implicaciones para la amenaza terrorista y en la forma en que la comunidad internacional debe organizarse frente a esta amenaza", dijo.