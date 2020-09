Israel valora endurecer aún más el confinamiento y cerrar centros de trabajo

El Gobierno israelí valora endurecer el confinamiento y cerrar los centros de trabajo no esenciales, tres días después de comenzar un nuevo cierre nacional plagado de excepciones.

Fuentes del Ministerio de Sanidad y del Gabinete de Ministros señalaron hoy a medios locales que el incumplimiento de las condiciones del confinamiento pueden llevar al Gobierno a imponer restricciones más duras, entre las que estaría no poder acudir a los lugares de trabajo a excepción de los esenciales, como limpieza, alimentación, sanitarios o negocios de tecnología y comunicación.

Según informó la emisora estatal Kan, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, es partidario de intensificar el confinamiento, y valora cierres de mercados al aire libre y otros lugares donde se congrega la gente. También podría aumentarse las restricciones al rezo en las sinagogas, pero esto se haría únicamente después de la jornada de Yom Kipur, el Día del Perdón, fecha más sagrada del calendario judío.

A lo largo del fin de semana, la Policía ha multado a cerca de 7.000 personas por no mantener las normas del confinamiento, cerró un restaurante en Tel Aviv que estaba abierto ilegalmente, dispersó un encuentro que no respetaba el aforo máximo de 20 personas en exterior (en interiores el límite es de 10) y cerraron varios negocios no esenciales que se encontraban abiertos en la localidad norteña de Jadida y en la de Abu Gosh, cerca de Jerusalén.

Además, agentes detuvieron en Haifa a un positivo por COVID-19 que se había saltado la cuarentena y colocó puestos de control en las ciudades para vigilar el cumplimiento del cierre.

Sanidad informó hoy de que los contagios detectados ayer fueron de 2.568, después de que la semana pasada superaran los 5.500. Los pacientes graves en el país son ya 643, de ellos 170 conectados a respiradores, y el total de fallecidos desde que comenzó la pandemia asciende a 1.256.

Según un informe de la Inteligencia militar el aumento de la morbilidad en el país ha crecido en el mes de septiembre un 5% diario y ha fallado el cumplimiento del confinamiento en las denominadas "localidades rojas", aquellas con un nivel más alto de infección.