Jefe de la ONU y su predecesor piden a países del sudeste asiático que actúen en Birmania

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y su predecesor, Ban Ki-moon, instaron el lunes al grupo de estados del sudeste asiático (ASEAN) a actuar por una solución en Birmania.

"Insto a los líderes a que decidan acciones inmediatas y concertadas en la cumbre especial sobre Birmania de la ASEAN programada para el sábado en Indonesia", dijo Ban Ki-moon durante una videoconferencia de líderes del Consejo de Seguridad sobre las relaciones entre la ONU y las organizaciones regionales.

El ex secretario general de las Naciones Unidas dijo que recientemente la junta militar de Birmania rechazó una petición suya de entrar al país para reunirse con todas las partes.

"Pido sinceramente a los líderes de la ASEAN que unan fuerzas con las Naciones Unidas para ayudar al pueblo y al país de Birmania", insistió el exjefe de la ONU, quien lamentó que las divisiones dentro de la asociación regional hayan impedido una respuesta unitaria.

"El principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados soberanos no debe utilizarse como pretexto para la inacción", lanzó Ban Ki-moon, haciendo un llamamiento también al Consejo de Seguridad, donde China y Rusia en particular se oponen a actuar contra la junta militar que el 1 de febrero tomó el poder de Birmania con un golpe de Estado.

"El papel de la ASEAN es más crucial que nunca, ya que la región se enfrenta a una crisis urgente en Birmania", dijo Antonio Guterres, quien pidió "una fuerte respuesta internacional basada en un esfuerzo regional unificado", dijo.

"Insto a los actores regionales a que utilicen su influencia para evitar un mayor deterioro y, en última instancia, encontrar un final pacífico a este desastre", dijo el secretario general de la ONU.