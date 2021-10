Presidente filipino Duterte dice que preparará defensa contra la Corte Penal Internacional

Por AFP



El presidente filipino, Rodrigo Duterte, dijo que va a "preparar" su "defensa" contra una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre su mortal guerra contra las drogas cuando se retire de la política.

"Yo me voy a preparar para mi defensa en la CPI", declaró Duterte un discurso pregrabado divulgado la noche del lunes, en su primera declaración pública sobre la investigación luego de insistir en que no cooperará con el tribunal.

Los jueces de la CPI autorizaron en septiembre una investigación de la campaña antinarcóticos de Duterte, que según grupos de derechos humanos ha dejado decenas de miles de muertos y que parece un ataque ilegítimo y sistemático contra civiles.

"Solo aténganse a los hechos porque no hay registros de eso. No los estoy amenazando, solo no me hagan trampa con la evidencia", advirtió Duterte en el discurso, pronunciado dos días después de anunciar que no se presentará a las elecciones de 2022, y que se retirará de la política.

Duterte ha atacado repetidamente al único tribunal permanente de crímenes de guerra y ha insistido en que no tiene jurisdicción en Filipinas.

Duterte retiró a Manila de la CPI luego de que ésta abrió una investigación preliminar, pero la corte con sede en La Haya dijo que sí tiene jurisdicción sobre crímenes cometidos cuando Filipinas era miembro.