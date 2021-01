El líder norcoreano se compromete a fortalecer las capacidades de defensa

Por AFP



El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, prometió fortalecer sus capacidades de defensa durante un discurso en el congreso del partido en el poder, informó la agencia oficial de noticias el jueves.

En su informe al congreso del Partido de los Trabajadores de Corea, Kim prometió elevar "las capacidades de defensa del Estado a un nivel mucho más alto, y establecer las metas para lograrlo", según la agencia de noticias coreana (KCNA).

El discurso de Kim, que mantenía una relación directa con el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, se produce a dos semanas de que el demócrata Joe Biden asuma el poder en Washington.

La agencia KCNA no hizo alusión a armas nucleares ni dio detalles de esas "capacidades de defensa" mencionadas por el líder supremo.

En octubre pasado, el régimen norcoreano mostró un misil de grandes dimensiones que según los analistas es el proyectil de lanzamiento mediante plataforma móvil más grande del mundo.

Según esas fuentes, ese misil probablemente puede cargar varias ojivas nucleares.

Corea del Norte siempre ha dicho que necesita armas nucleares para defenderse de una posible invasión estadounidense.

Bajo la presidencia de Kim el programa balístico y nuclear de Pyongyang se aceleró enormemente, con múltiples ensayos de misiles que provocaron irritación en Estados Unidos y preocupación en los países de la región.

La llegada al poder de Trump en 2017 provocó inicialmente una cascada de declaraciones agresivas e incluso insultos entre ambos líderes. Pero inesperadamente ambos mandatarios, adictos a las declaraciones grandilocuentes y anuncios espectaculares, concertaron una cumbre inédita, que dio esperanzas a un posible desarme norcoreano.

Estados Unidos ha avisado durante años que no está dispuesto a permitir que Pyongyang desarrolle armas nucleares, a pesar de que los expertos aseguran que el país ya posee probablemente varias bombas.

La segunda cumbre de Trump y Kim, en Hanói en 2019, no arrojó ningún resultado, pero el líder norcoreano no rompió totalmente el contacto con el inquilino de la Casa Blanca, y el régimen, al menos oficialmente, interrumpió sus ensayos nucleares, aunque no las pruebas de proyectiles.

El congreso del Partido de los Trabajadores de Corea se celebra cada cinco años, y supone una cita clave para estudiar los planes del régimen.

Según imágenes de satélite, el régimen se prepara para un importante desfile "con elementos militares" en breve, en la capital.

'Perro rabioso'

En su discurso inaugural del congreso el martes, Kim reconoció "errores".

Los resultados están -dijo- "muy por debajo de nuestros objetivos en casi todos los ámbitos", informó la agencia oficial norcoreana KCNA.

El país sufre una mala gestión de la economía y el plan anterior fue abandonado discretamente el año pasado.

"Tenemos la intención de analizar en profundidad (...) nuestras experiencias, lecciones y los errores cometidos", añadió Kim.

La relación con Biden promete ser igual de tumultuosa o más que la que mantuvo el líder norcoreano al inicio de la presidencia Trump.

Biden ha calificado de "matón" a Kim, y este ha respondido calificando al veterano político demócrata de "perro rabioso".