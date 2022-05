El crucero que partió el lunes desde Puerto Cañaveral en un viaje de 5 días se encontraba en la islas del Océano Atlántico cuando ocurrió la emergencia.

Brian H, un pasajero que se encontraba en el crucero Mardi Gras estacionado al lado de Carnival Freedom, documentó en su cuenta de twitter @Budman922 el incendio.

“Poco después de que el Carnival Freedom llegara al puerto junto a nosotros en el Mardi Gras, el humo y las llamas comenzaron a salir disparadas del embudo de escape. La tripulación rápidamente comenzó a batallar contra el fuego para extinguirlo. Un trozo parcial del embudo cayó desde la cubierta superior mientras el humo y las cenizas volaban con el viento. Por suerte, el viento soplaba lejos de nuestro barco. El equipo hizo un gran trabajo, ya que parece que el fuego no se extendió más allá de donde estaba”.

Carnival Freedom caught fire in Grand Turk while docked this morning. Praying there are no injuries and everyone will be safe. #carnival#fire#grandturkpic.twitter.com/G8p3karGsp