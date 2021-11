Líder de manifestación en Cuba anuncia marcha en solitario

Por AFP



Yunior García, organizador de la manifestación del 15 de noviembre, anunció el jueves que para minimizar los riesgos de violencia marchará el domingo en solitario por una céntrica avenida de La Habana, aunque esto no impide que los demás salgan a protestar al día siguiente si así lo deciden.

"El domingo 14 realizaré una marcha en solitario, en nombre de todos los ciudadanos a los que el régimen ha privado de su derecho a manifestarse el 15N", dijo García en un comunicado difundido en la cuenta de Twitter de Archipiélago, el grupo de debate político que preside y que agrupa a más de 30.000 miembros dentro y fuera de la isla.

García dijo que la decisión se debe a que existe la posibilidad de que el gobierno movilice las fuerzas del orden para agredir a los manifestantes o infiltre personas en las marchas para generar violencia.

"Me preocupa mucho la violencia, no quiero violencia de ningún tipo, detesto la violencia, es algo que me enferma", dijo García a la AFP el miércoles por la noche.

Los organizadores de la marcha, en La Habana y en otras seis provincias de la isla, mantienen su intención de manifestarse el 15 de noviembre para pedir la liberación de los presos políticos, pese a que en octubre el gobierno la declaró ilegal y les advirtió de consecuencias penales.

El gobierno considera que esta iniciativa busca un cambio de régimen y acusa a sus líderes de estar financiados y dirigidos por organizaciones de Estados Unidos.

"Sin renunciar a nuestro derecho a manifestarnos tenemos que encontrar una solución sensata para defender nuestros derechos y al mismo tiempo minimizar los riesgos de que alguien salga lastimado", agregó García, dramaturgo de 39 años que dijo que el domingo solo llevará consigo una rosa blanca.

Sin embargo, el comunicado aclara que esta decisión "no impide al resto de los manifestantes dentro de Cuba el ejercicio de sus derechos, ni el 15, ni el 16, ni el resto de los días". Pidió a los que decidan hacerlo que eviten la confrontación y ponerse en riesgo.

La convocatoria se da tras las históricas manifestaciones que estallaron el 11 de julio al grito de "Libertad" y "Tenemos hambre", que dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.175 detenidos, de los cuales más de 612 siguen en prisión, según la ONG de derechos humanos Cubalex.