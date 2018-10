Presidente de Cuba se estrena en Twitter y marca nuevo estilo

"Estamos en La Demajagua, el lugar donde con mayor suma de sentimientos patrios #SomosCuba y #SomosContinuidad", escribió en su primer tuit Díaz-Canel, de 58 años y quien asumió el poder el pasado 19 de abril, como sucesor de los hermanos Castro.

Ni Fidel, antes de su fallecimiento en 2016, ni Raúl se abrieron cuentas oficiales en Twitter.

Para su debut en esta red social, el gobernante cubano escogió el día en que los cubanos conmemoran el 150° aniversario del "Grito de Yara", que recuerda el inicio de la guerra de independencia contra el colonialismo español en 1868, en la finca "La Demajagua" (sureste).

En su biografía en Twitter, Díaz-Canel se dice "comprometido con las ideas martianas (del héroe nacional José Martí) de Fidel y de Raúl".

Después de inaugurar su Twitter en La Demajagua, el presidente cubano habló en el acto central por la efeméride, al que asistió el primer secretario del gobernante Partido Comunista (PCC, unico), Raúl Castro.

Frente al "asedio imperial (de Estados Unidos)" y el bloqueo (embargo) que aplica a Cuba desde 1962, "no claudicaremos, no traicionaremos y no nos rendiremos jamás", dijo Díaz-Canel en su discurso, transmitido en diferido por la televisión cubana.

"Hemos luchado 150 años y seguiremos luchando hasta la victoria siempre", añadió.

Cuba y Estados Unidos tuvieron un histórico acercamiento entre 2014 y 2016, durante la gestión de Barack Obama y Raúl Castro, donde se restablecieron relaciones diplomáticas y se reabrieron embajadas. Pero este buen momento llegó a su fin con la llegada de Donald Trump al poder, quien recrudeció el bloqueo contra la isla.

Bajo el gobierno de Díaz-Canel, que considera una prioridad la informatización de la sociedad cubana, la comunicación presidencial ha cobrado nueva vida en el país.

Según observadores, esta estrategia busca acercar a quien fuera el número dos del gobierno cubano a una población que aún lo conoce poco, y en la que no goza de la legitimidad que tuvieron sus poderosos antecesores.

Por otra parte, Cuba inició el martes la emisión de un sello postal con la imagen de Fidel Castro, a poco más de un mes de que se cumplan dos años de su muerte.