Activistas piden alto a la violencia contra las mujeres en Guatemala

Por EFE



Un alto a la violencia que se cobra la vida de al menos cinco mujeres cada día en Guatemala exigieron este domingo a las autoridades grupos de féminas y activistas humanitarios.

A las niñas y mujeres "no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan" expresaron las féminas durante una concentración en la Plaza de la Constitución, a la que también asistió el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas.

"Hay que romper el silencio y no permitir que siga la violencia en los barrios, en los parques y en las comunidades contra las niñas y mujeres", pronunció una feminista y calificó de "lamentable" la situación que se vive en el país centroamericano.

La universitaria Lenina García comentó que la violencia en contra de las mujeres guatemaltecas se ha incrementado en los últimos días sin que haya una respuesta del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei y del Ministerio Público (MP-Fiscalía).

"Las mujeres no estamos seguras en Guatemala. Las formas en las que se están dando estos femicidios son aberrantes", lamentó García y dijo que es "injusto" que las féminas víctimas de la violencia aparezcan entre plásticos en alcantarillados.

La universitaria hacía referencia a la investigadora criminal del MP, Luz María López Morales, cuyos restos fueron encontrados en un alcantarillado cerca de donde trabajaba en una zona del norte de la capital guatemalteca el viernes último

López, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), murió por asfixia. El sábado las autoridades capturaron a su esposo, Jorge Rafael Zea Mejía, como el presunto responsable de su asesinato.

En las primeras investigaciones, las autoridades encontraron huellas de Zea en el lugar donde se hallaron los restos de la investigadora envueltos en plástico.

García dijo que a diario en el país centroamericano son asesinadas en promedio cinco mujeres.

El procurador de los Derechos Humanos, Jorge Roldán, comentó a periodistas que llegó a la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, antigua casa de Gobierno, para verificar que se garantizara el derecho de las mujeres a la manifestación.

Roldán dijo que es "inaudito" que estén aumentando las muertes de mujeres en Guatemala sin que el Gobierno no reaccione.

Durante el año pasado fueron asesinadas 278 mujeres con armas de fuego y 37 con arma blanca, según estadísticas de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).

Mientras que en 2019, de acuerdo con ese mismo grupo, fueron 407 féminas con arma de fuego y 72 por heridas de arma blanca.