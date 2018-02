Alcalde hondureño opositor sufre atentado armado

Ruiz, alcalde del municipio de Guarizama, departamento de Olancho (oriente), dijo a periodistas que dos hombres armados que se transportaban en una motocicleta dispararon contra su vehículo, en el que viajaba junto a su conductor, al que no identificó.

"Todos los disparos los hicieron en el lado del pasajero, donde yo me conducía (...), pero no me lograron herir por la voluntad de Dios", subrayó Ruiz.

El alcalde, de 52 años, indicó que al momento del ataque se dirigía hacia Tegucigalpa y señaló que su vehículo tiene al menos cinco perforaciones de bala.

"Hasta hoy me doy cuenta que tengo enemigos", enfatizó el burgomaestre, quien dijo que ya interpuso la denuncia ante la Policía Nacional.

Hasta el momento, la Policía no ha informado sobre el hecho criminal.

Honduras registra este año un promedio diario de 10 asesinados, según reconocen las autoridades, que atribuyen gran parte de la ola de violencia que sufre el país a las pandillas y el crimen organizado.