Cientos marchan en Costa Rica en contra del aborto terapéutico

Con carteles que decían "Abortar es matar", "Unidos por la vida humana", "No al aborto", "Salvemos las dos vidas", "Déjalo nacer", cientos de personas marcharon este sábado en Costa Rica para negarse al aborto terapéutico

Las principales calles de la capital costarricense fueron inundadas de organizaciones catalogadas por ellos mismos como "provida" para luchar por la vida de los fetos desde su concepción.

La principal petición es no firmar una norma técnica que permitiría regular el artículo 121 del Código Penal que establece que: "no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios".

La diputada Carmen Chan, del partido político evangélico Nueva República, expresó en unas declaraciones que "están defendiendo el derecho más básico de todos, que viene de la manos de las garantías sociales que corresponde al Estado ofrecer".

"Hoy los costarricenses le enviamos un mensaje directo al señor presidente, señor Carlos Alvarado: Ni se le ocurra firmar la norma del aborto (...) Hoy deberíamos estar discutiendo verdaderas políticas públicas que favorezcan el aumento de la esperanza de vida, deberíamos haber entendido que la vida es inviolable y que nadie tiene derecho a ponerle fin", destacó Chan.

Por su parte, la profesora María Jesús Salazar asistió a la marcha con un pañuelo azul en al cual destacaba la frase "En el país del pura vida, ¡Las dos vidas importan!".

"Me opongo completamente al aborto. Un bebé es un regalo de Dios y nadie tiene derecho a terminar con esa vida. Por eso me encuentro hoy aquí con mi familia para defender la vida", expresó a Efe Salazar.

En Costa Rica el aborto terapéutico es el único legal estipulado en el artículo 121 del Código Penal.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y la Defensoría de los Habitantes han denunciado que la aplicación del aborto terapéutico no está garantizada en el país debido a la ausencia de una norma técnica que detalle y esclarezca los casos en que se puede practicar.

El presidente del país, Carlos Alvarado, quien estuvo de gira el viernes y parte de este sábado en Panamá, ha prometido que firmará esa norma técnica, aunque no ha precisado una fecha para hacerlo.

La llamada "Marcha por la vida", fue organizada por los movimientos Despierta Costa Rica y Democracia en Acción, y contó con el apoyo de la Iglesia Católica, figuras públicas y otras organizaciones.