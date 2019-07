Costa Rica aplica nuevo impuesto en medio de un ambiente de tensión social

Las tensiones provocaron la renuncia del ministro de Educación, Edgar Mora, quien se vio inmerso en un torbellino de reclamos de estudiantes que fueron adoptados por los camioneros y otros sectores.

El IVA que rige desde hoy en Costa Rica es de 13%, al igual que el antiguo impuesto a la venta, con la diferencia de que se incluyen algunos servicios excluidos del gravamen anterior.

Junto al IVA comenzó a regir un incremento en el impuesto sobre la renta para las personas con salarios más elevados, medidas adoptadas como parte de una reforma tributaria dirigida a contener el déficit fiscal, que alcanzó 6% del PIB en 2018.

Un grupo de camioneros bloqueó rutas en el norte, sur y Caribe del país, una manifestación que comenzó contra el IVA, pero que respaldó también el reclamo de estudiantes de algunos colegios públicos que exigían la renuncia del ministro Mora.

La protesta contra el ministro surgió por la oposición de los alumnos a los planes de instalar baños mixtos para evitar la discriminación de estudiantes transexuales, y un proyecto de educación dual para que los estudiantes realicen prácticas profesionales en empresas.

Aunque la mayoría de los camioneros aceptó el viernes deponer el paro para abrir una negociación con el gobierno, otro sector se negó a suspender la protesta y exigió la salida del ministro Mora.

Ministro renuncia

En medio de las presiones, Mora anunció su renuncia en una carta dirigida al presidente Carlos Alvarado, leída en la sede de la presidencia

"Ojalá tras mi renuncia se abran avenidas para un río de diálogo" que permita resolver los problemas del país, dijo Mora en la carta.

Miembros de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), que realizó una protesta en la capital, celebraron el anuncio del ministro.

"Nuestra solicitud de renuncia del ministro no es antojadiza, es porque no le ha cumplido a los trabajadores de la educación, no le ha dado solución a la necesidad de infraestructura de los centros educativos", declaró Mélida Cedeño, presidenta de APSE.

El presidente Carlos Alvarado hizo un llamado la noche del domingo a mantener abierto el diálogo y aseguró que el nuevo tributo no afectará al sector de transportes.

"El IVA no viene a afectar a los transportistas, en muchos casos va a reducir sus costos", explicó el mandatario en un mensaje divulgado en televisión y redes sociales.

"Queremos llamar a que se levanten los bloqueos, principalmente porque hay una gran afectación para la economía del país", insistió el mandatario.

Los bloqueos impidieron el acceso al principal puerto para el comercio exterior costarricense, en el Caribe, donde empresarios advirtieron de pérdidas de más de 12 millones de dólares en productos perecederos que no pudieron ser exportados.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) llamó este lunes a retomar el diálogo, tras advertir que los bloqueos han perjudicado al turismo, las exportaciones, la agricultura, las industria y el comercio.