Costa Rica registra su primer persona fallecida a causa del COVID-19

El hombre se encontraba internado en la unidad de cuidados intensivos del hospital de la ciudad de Alajuela (centro), unos 20 kilómetros al oeste de San José, detalló el Ministerio de Salud.

Desde que se diagnosticó el primer caso en Costa Rica el pasado 6 de marzo se contabilizan un total de 69 personas contagiadas en el país.

Hasta el momento las autoridades no han informado de transmisión comunitaria, pero han identificado cinco conglomerados de contagio en la provincia de Alajuela (centro), así como en las comunidades de Escazú (centro), Pérez Zeledón (sur) y Desamparados (centro).

Este miércoles, antes de que se produjera la primera muerte, el ministro de Salud, Daniel Salas, hizo un enérgico llamado a la población a acatar las medidas preventivas y a extremar las medidas higiénicas, especialmente a las personas en cuyas casas viven familiares con factores de riesgo.

"Lo cierto es que esto va aumentando y va a seguir aumentando en las siguientes semanas de forma importante. Hemos llamado a que las personas se queden en casa. Yo sé que no tenemos muertes, no hemos tenido un aumento de casos graves, pero sí los vamos a tener, no estamos hablando de cosas menores, son vidas y no se vale decir: A mí no me va a tocar", dijo el ministro Salas.

El pasado lunes, el Gobierno decretó estado de emergencia para agilizar el uso de recursos para la atención de la emergencia, suspendió el curso lectivo y a partir de la media noche de este miércoles prohibirá el ingreso de extranjeros al país.

También ha ordenado el cierre total de bares, discotecas y casinos, mientras que los restaurantes, cines, teatros y centros comerciales están habilitados a operar pero a un 50 % de su capacidad y con estrictas medidas higiénicas.