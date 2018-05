Gobierno de Nicaragua veta a rector de universidad para mesa de diálogo

"El Gobierno envió su propuesta de cómo se debía conformar la representación del sector universitario y efectivamente mi nombre desaparecía de esa lista que originalmente nos presentaron los obispos cuando nos invitaron a participar en el diálogo", declaró el académico en rueda de prensa.

Según Medina, el Gobierno propuso en su lugar a la rectora de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua), Ramona Rodríguez Pérez.

Los otros dos propuestos en representación de las universidades son el asesor presidencial Telémaco Talavera, quien lleva 19 años como rector de la estatal Universidad Nacional Agraria (UNA) y 14 como presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU); y el rector de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), José Alberto Idiáquez.

El rector de la UAM, critico con el Ejecutivo, consideró que el Gobierno no tiene autoridad para decidir quién debe participar en el diálogo nacional.

"Creemos que el Gobierno no tiene nada qué decir en quién va a representar a la sociedad civil y no puede tener capacidad de decidir quién va y quién no va en nombre de la sociedad civil a participar en el diálogo", indicó.

Medina aseguró que la Iglesia Católica, como mediadora y testigo de ese foro, envió una carta al Gobierno mostrando su rechazo a ese cambio y aún no ha recibido respuesta.

"Confiamos en que los obispos, que fueron quienes nos invitaron, van a mantener la posición de que ellos nos invitaron por alguna razón, y que seguimos siendo parte de este esfuerzo", apuntó.

Estudiantes de la UAM realizaron este martes un plantón en apoyo a su rector.

En una carta pública divulgada la semana pasada y dirigida al presidente Daniel Ortega, Medina dijo que la solución a los graves problemas que enfrenta Nicaragua depende en gran medida del Gobierno sandinista.

"De su gobierno depende, en gran medida, que podamos encontrar solución a los graves problemas del país y se sienten las bases para que construyamos la Nicaragua que siempre hemos soñado y por la que ya se ha derramado demasiada sangre", escribió el rector de la UAM al mandatario.

"Queremos paz con justicia social, como usted dijo, pero también con libertad y respeto a los Derechos Humanos", remarcó Medina en su carta, en la que, según dijo, espera que el mandatario "nos hable con la verdad".

Nicaragua atraviesa una crisis que hoy cumple 21 días, debido a multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del presidente Ortega, que comenzaron con protestas en rechazo a unas reformas a la seguridad social, que continuaron a pesar de que el mandatario revocó esos cambios.

Desde que comenzaron las manifestaciones los enfrentamientos violentos han causado al menos 47 muertos, la mayoría entre el 18 y el 22 de abril pasado, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), mientras que otras organizaciones humanitarias elevaron a 63 el número de los fallecidos.

Nicaragua está pendiente del comienzo del diálogo que protagonizarán el Gobierno y el sector privado, con la Conferencia Episcopal como mediadora, aunque todavía no se ha establecido una fecha para su celebración.