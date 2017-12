El Gobierno suspende el estado de excepción en la mitad de las regiones de Honduras

La Secretaría de Seguridad informó en un comunicado que "con instrucciones de la Presidencia de la República se determinó suspender el 'toque de queda' en los departamentos de Choluteca, Valle, El Paraíso, Ocotepeque, Copán, Lempira, Intibucá y Santa Bárbara.

"Los comandantes departamentales recibieron la instrucción de garantizar -desde anoche- que restablezcan las actividades normales de la población de estos sectores", añade la información. El noveno departamento sin la medida de excepción que restringe la movilización de las personas es Islas de la Bahía, en el Caribe, en el que la norma fue suspendida el pasado domingo.

El estado de excepción fue decretado a nivel nacional el pasado día 1 para esta en vigor por diez días, aunque en algunas importantes ciudades no sido acatado plenamente por sus habitantes, que han estado saliendo a protestar contra el presunto "fraude" electoral contra el candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla.

El "toque de queda" sigue en vigor en los departamentos de Francisco Morazán, donde se localiza Tegucigalpa; Cortés, Atlántida, Colón, Yoro, Comayagua, La Paz, Olancho y Gracias a Dios, siguen bajo el "toque de queda".

En Tegucigalpa, decenas de personas se tomaron este jueves un tramo de la carretera que conduce a los cercanos municipios de Santa Lucía y Valle de Ángeles durante unas tres horas, pero hacia las 08.00 hora local (14.00 GMT), cuando la Policía Nacional se dirigía a desalojarlos, despejaron la vía.

Uno de los manifestantes dijo a los periodistas que "se había cumplido el objetivo de protestar", que no querían "confrontar con la Policía" y que tras un "diálogo" con uno de los oficiales convinieron en que se retirarían de manera pacífica, advirtiendo que continuarán sus "manifestaciones contra el fraude".

La toma de la carretera causó un embotellamiento de tráfico en varios sectores de la capital hondureña, donde para este mismo jueves también está anunciada una marcha de las bases del gobernante Partido Nacional.

Honduras vive una crisis política desde el mismo día de las elecciones, cuando Nasralla y el candidato del gobernante Partido Nacional y presidente del país, Juan Orlando Hernández, se autoproclamaron presidente electo.

Procesadas el 100 % de las actas electorales para la fórmula de presidente, según la página web del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Hernández se impuso con el 42,98 %, mientras que Nasralla obtuvo 41,38 %. El TSE todavía no ha he hecho su declaración de presidente electo porque no se ha terminado de procesar las actas electorales para diputados y alcaldías.

Nasralla, quien lo último que ha pedido es que "se cuente voto por voto" y que las 18.128 actas electorales las revise "un tribunal internacional", no reconoce los resultados del TSE, al que acusa de haber fraguado el fraude en su contra.

El magistrado presidente del TSE, David Matamoros, reiteró el miércoles que siguen esperando que la Alianza de Oposición lleve sus copias de las actas electorales certificadas para cotejarlas todas, en presencia de observadores nacionales y de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA).