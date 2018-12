Los pueblos mayas de Guatemala piden la renuncia al presidente Jimmy Morales

"Manifestamos nuestro rechazo a las decisiones que usted y su gobierno han tomado para encubrir la corrupción y la impunidad, el tráfico de influencias y el crimen organizado", dice una carta abierta enviada hoy al mandatario por las autoridades ancestrales de esos pueblos en la que le piden su dimisión.

En el texto aseguran que "nos da vergüenza sus decisiones que no representan la voluntad y aspiración de la mayoría del pueblo de Guatemala".

"Lo que queremos es que todos los corruptos, los que promueven la impunidad, el tráfico de influencias, los miembros del crimen organizado que están incrustados en las instituciones del Estado, estén en la cárcel", añade el documento.

Según estos pueblos, Morales "ya no representa la unidad de la nación y tampoco tiene la autoridad moral y legítima para seguir siendo presidente" porque no respeta la ley. En la misiva lamentan que el mandatario no respete las sentencias de la Corte de Constitucionalidad (CC), aunque no entran en detalle a qué resoluciones se refieren.

Sin embargo, asegura que el presidente "es el mejor ejemplo de la falta de respeto y la dictadura, y aún más peligroso es que está incitando a la rebeldía al pueblo".

"Lo más sensato que puede hacer es que renuncie al digno cargo para el que fue electo que le quedó muy grande", señala la carta, que es respaldada por otras 12 organizaciones sociales.

El Gobierno de Morales dio ayer un plazo de 72 horas a 11 investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para que abandonen el país al no contar desde octubre pasado con visas.