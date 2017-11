Hernández cerca de ganar la reelección en Honduras

Con 88,76% de las actas computadas la mañana del jueves, Hernández lideraba el conteo con 42,48% de los fotos frente a 41,7% de Nasralla, según la página de internet del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El presidente del TSE, David Matamoros, garantizó que se completaría este jueves el conteo de los votos para presidente.

Entre tanto, la policía usó gases lacrimógenos la madrugada del jueves para reprimir una protesta de seguidores de Nasralla frente al local donde el TSE realizaba el conteo de votos.

Horas antes, Nasralla llamó a sus seguidores a las calles a defender lo que consideró su victoria y denunciar un "fraude".

Hernández, de 49 años, fue postulado por el derechista Partido Nacional para un segundo mandato amparado en un fallo de la justicia, pese a que la Constitución de Honduras prohíbe la reelección.

Por su parte, Nasralla, de 64 años y sin experiencia política, representa a la Alianza Opositora Contra la Dictadura, bloque de izquierda encabezado por el expresidente Manuel Zelaya, derrocado en un golpe de Estado en 2009.

El próximo presidente será el candidato que obtuvo más votos en los comicios del domingo, aunque no logre mayoría absoluta, pues en Honduras no existe el balotaje.

"Actas de votación violentadas"

Nasralla cuestionó la ventaja de Hernández y la atribuyó a un fraude perpetrado por el oficialismo en alianza con el TSE.

El candidato opositor atribuyó una serie de prolongadas caídas en el sistema de cómputo del TSE a una maniobra para alterar actas y favorecer ade Hernández.

"No reconocemos los resultados porque hoy (miércoles) se cayó el servidor (del TSE) y empezaron a entrar cosas que no podemos permitir, actas que no están firmadas y ustedes lo pueden verificar, son actas violentadas, no tienen firma de los representantes en las mesas", aseguró Nasralla la noche del miércoles a periodistas, en un acto rodeado de simpatizantes.

El sistema de transmisión de datos tuvo el miércoles una caída de cinco horas y varias otras más breves.

El candidato opositor acusó al presidente del TSE, de actuar en "contubernio" con el oficialismo para alterar los resultados.

Matamoros replicó poco después, negando estas acusaciones.

"No haríamos bien en entrar en dimes y diretes con ningún candidato", dijo y defendió la labor del tribunal.

"Sólo un candidato sube"

La ventaja de Hernández levantó sospechas entre líderes opositores después de que el primer conteo de votos del TSE, la madrugada del lunes, Nasralla mantenía una ventaja de cinco puntos.

El TSE no volvió a divulgar nuevos datos hasta la tarde del martes y en cada nuevo informe se fue reduciendo la diferencia entre Hernández y Nasralla, mientras que el porcentaje de los otros siete aspirantes presidenciales prácticamente no variaba.

"No entiendo por qué han durado tanto y por qué solo un candidato sube", cuestionó Freddy Canales, mesero de un café de Tegucigalpa, reflejando el sentir de muchos hondureños.

Incluso un magistrado del TSE, Marco Ramiro Lobo, mostró extrañeza por la tendencia.

"Tengo dudas porque curiosamente hoy (miércoles), que cambio la tendencia, el sistema de cómputo del TSE ha comenzado a fallar", dijo Lobo a Radio América.

No obstante, el presidente del partido gobernante, Reinaldo Hernández, aseguró que la ventaja parcial conseguida por su candidato reflejaba los cálculos de su partido.

"El resultado a donde estamos llegando es el que indicaba nuestro cómputo, es el punto a que teníamos que llegar", declaró Sánchez el miércoles.

Para Jorge Yllecas, del Frente Patriótico para la Defensa de la Constitución, el TSE perdió credibilidad con el manejo de la elección.

"Hoy tenemos un tribunal electoral sin credibilidad, responsable de esta crisis por actuar como un subalterno del presidente. Debió salir a desautorizar al presidente cuando se declaró ganador y luego cuando hizo Nasralla", afirmó Yllecas.

Además de presidente, los hondureños votaron para elegir a tres vicepresidentes, 128 diputados del Congreso y sus suplentes, 20 miembros del Parlamento Centroamericano y los gobiernos de 298 municipios.