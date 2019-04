Honduras aclara tras el recorte de fondos que EE.UU. no le ha dado ayuda

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo este miércoles en Tegucigalpa que Estados Unidos no le ha dado ningún tipo de ayuda al Gobierno de su país y que tampoco le está pidiendo nada, en respuesta a la suspensión de fondos para tres países centroamericanos.

"Quiero decir que Estados Unidos no ha dado ningún tipo de ayuda al Gobierno de Honduras. No nos dan nada y no andamos pidiendo nosotros", subrayó Hernández tras la decisión del presidente norteamericano, Donald Trump, de suspender la ayuda de Washington para la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que integran El Salvador, Guatemala y Honduras.

"Insistimos en que la mejor manera de ayudarnos mutuamente es invertir en generar empleos y oportunidades aquí en Honduras, porque nadie se va a querer ir de su país", hacia Estados Unidos, subrayo el gobernante hondureño.

Trump aduce que suspende la ayuda a los tres países centroamericanos porque no están haciendo "nada" para evitar la migración ilegal hacia Estados Unidos.

"Somos un país con dificultades y con problemas, pero no andamos pidiendo. Ellos (Estados Unidos) tienen un sistema de apoyo a los países. En el caso de Honduras, lo hacen a través de diferentes agencias como AID (Agencia para el Desarrollo Internacional) y antinarcóticos y otras cooperaciones, pero estas ayudas no se manejan de parte del Gobierno de Honduras", recalcó.

Hernández recordó que en su momento dijo que con el Plan Alianza para la Prosperidad de Centroamérica, Honduras iba a poner cuatro dólares mientras que Estados Unidos aportaría uno.

"Y en el caso de esos dineros -el aporte de Estados Unidos- en algunas ocasiones se ha atrasado y en otras ni ha llegado", acotó.

Hernández considera que no hay contradicciones, sino "diversidad de criterios" entre algunos funcionarios de la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos que han venido hablando de trabajar en conjunto con los países del Triángulo Norte en la lucha contra la migración ilegal, y la decisión de Trump de suspender la ayuda.

Sobre la suspensión de la ayuda a los tres países centroamericanos, señaló que "esa es una decisión del Gobierno de Estados Unidos" y que no sabe "si la autoridad la tiene el presidente Trump o la tiene el Congreso. Ese debe de ser un debate de ellos".

"Nosotros hemos insistido en que el país que más ha avanzado en materia de seguridad es Honduras. Hemos bajado en más de la mitad la tasa de homicidios y mejorado los niveles de seguridad, pero reconocemos que falta mucho y por eso tenemos que redoblar esfuerzos", dijo Hernández.

Señaló además que algunas agencias de Estados Unidos afirman que ya no es la inseguridad el tema número uno de la migración en Honduras, sino que es la tercera o cuarta causa.

"Lo que queremos es empleo y eso es lo que será beneficioso a los países del Triángulo Norte y también a Estados Unidos", subrayó Hernández, según un comunicado de la Presidencia de Honduras.

Sobre la decisión de Trump de retirar la asistencia económica a El Salvador, Guatemala y Honduras, un grupo de expertos dijo el martes en Estados Unidos que "saldrá cara" por sus consecuencias a nivel regional.

De acuerdo con los últimos datos del Departamento de Estado, EE.UU. aprobó en 2018 unos 120 millones de dólares para Guatemala, 80 millones para Honduras y 58 millones para El Salvador.

Mientras tanto, en 2017, EE.UU. destinó 140 millones a Guatemala, 95 millones a Honduras y 73 millones a El Salvador.