Iglesia salvadoreña pide revertir depuración de jueces

La Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo aprobó el 31 de agosto el decreto 144 que luego fue sancionado el 14 de septiembre por el presidente Nayib Bukele para sacar a cerca de 250 jueces y magistrados de Cámaras del país.

Para los administradores de justicia afectados el decreto 144 es "inconstitucional" y representa una "purga" que afecta la separación de poderes en el país.

"El sistema judicial no es el mejor, ni mucho menos como para que podamos defenderlo y decir que nadie lo toque (...), pero no estamos de acuerdo en la modalidad que se ha adoptado, porque no se ha seguido el debido proceso", reflexionó Escobar.

Los jueces, que se oponen a la medida de fuerza, acudieron el 17 se septiembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, a "denunciar al Estado salvadoreño, por la violación a los derechos humanos, derivados de dicho acto que reforma la ley de la carrera judicial".

El pasado 1 de mayo la Asamblea oficialista destituyó y reemplazó a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte y al fiscal general, con los que el mandatario tuvo serias diferencias.

Esta nueva Sala Constitucional interpretó a inicios de septiembre un artículo de la Constitución que da luz verde para que Bukele se presente a una reelección, si así lo desea, en 2024.

La Corte había dado un ultimátum para que los jueces incluidos en el decreto presentarán su renuncia el viernes o perderían su indemnización equivalente a 24 meses de salario.

El jueves una Cámara de Familia de la oriental ciudad de San Miguel ordenó a la Corte de Justicia "suspender la aplicación" del decreto 144 por contravenir los Derechos Humanos de "adultas mayores" que ostentan el cargo de jueces o magistrados de Cámara de todo el país.

Para revertir el fallo de la Cámara de San Miguel, la Corte presentó el viernes una apelación.

Hasta el viernes, solo unos 80 jueces habían presentado su renuncia, informó a la prensa local la gerencia financiera de la Corte.

"Nos preocupa toda esta situación de incertidumbre", agregó el arzobispo.

En el poder desde junio de 2019, Bukele goza de un amplio apoyo y ha capitalizado el descontento popular respecto de los partidos tradicionales que gobernaron por tres décadas.