Lanzan en Centroamérica iniciativa para mejorar la calidad en los servicios de la primera infancia

Al cierre del año pasado, el COVID-19 había cobrado 16 mil vidas de 745 mil casos registrados en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá, países donde viven alrededor de cuatro millones de niños de entre 0 y 4 años de edad.

El impacto de la pandemia dejó como resultado, en estos cinco territorios centroamericanos, una reducción de -4,91% PIB y aumentó la desigualdad en un 3,62%, con un índice de pobreza crecido al 3,33%.

La cifra en inversión pública con respecto al PIB relacionadas con educación es solo de 4,78%; el índice de malnutrición en primera infancia es de 10,38%. Y, aunque, el acceso a educación primaria es 85,68%, el tiempo escolar de pre-primaria es menor a 2 años.

Con este panorama, en el 2021, millones de niños en Centroamérica están fuera del sistema educativo. Y la región enfrenta desafíos sociales multifactoriales que, por lo tanto, requieren una respuesta multisectorial.

Seis organizaciones de la red United Way Worldwide, con más de 20 años de experiencia, junto a aliados en El Salvador, y, con el apoyo de Great Place To Work y Fundación Femsa, se unen para promover, de la mano del sector público y privado, el avance del Desarrollo de la Primera Infancia en la región.

Centroamérica Crece busca mejorar calidad de los servicios de primera infancia por medio de la implementación de cuatro áreas de impacto: acceso a la atención y estimulación temprana, concienciación de la familia y entornos domésticos saludables, cuidado de la salud y seguridad alimentaria, y, sensibilización sobre la importancia del desarrollo de la primera infancia. Las acciones enfocadas en aumentar las capacidades del sistema educativo y social de manera integral se implementarán en los cinco países.

Para dar comienzo oficial a la iniciativa, el lanzamiento de Centroamérica Crece se llevó a cabo en streaming virtual el pasado 16 de septiembre con una agenda para sensibilizar a corporativos y líderes en el sector público sobre la importancia estratégica del desarrollo de la primera infancia.

“Es una iniciativa regional transformadora y multisectorial, en cinco (5) años buscamos lograr más de 5 millones de dólares movilizados para beneficiar directamente a más 340mil niñas y niños, y lograr más de 1.39 millones de beneficiarios indirectos. Un reto que podremos abordar en colaboración con el sector privado y público”, afirma Eduardo de Campos Queiroz, VP para Latinoamérica & El Caribe United Way Worldwide.

Sobre Centroamérica Crece:

Centroamérica Crece es una iniciativa regional transformadora de alto impacto y multisectorial basada en la inversión en el Desarrollo de la Primera Infancia Centroamericana. Su enfoque se centra en cuatro áreas de impacto:

Acceso a la atención y estimulación temprana.

Concienciación de la familia y entornos domésticos saludables.

Cuidado de la salud y seguridad alimentaria.

Sensibilización sobre la importancia del desarrollo de la primera infancia.

Ejes de Acción

Capacitación de padres y cuidadores:

Programas de capacitación para profesores, cuidadores profesionales y voluntarios sanitarios.

Infraestructura de centros de cuido:

Equipar centros de atención, aulas y espacios recreativos en centros educativos, guarderías; y, ampliar la oferta mediante la remodelación o construcción de colegios.

Soporte Post-Covid Centros Educativos:

Formación sobre protocolos de higiene. Acceso a servicios de higiene (agua potable y productos de higiene) en los centros de atención y centros educativos.

Capacitación a padres, docentes y cuidadores profesionales:

Materiales de desarrollo de la primera infancia para padres y cuidadores. Capacitación para padres y cuidadores principales, incluida la prevención de la violencia, salud emocional y mental.

Nutrición y Salud:

Formación de los padres y cuidadores principales sobre las mejores prácticas nutricionales. Promoción del acceso al agua potable por parte de las familias. Programas de alimentación complementaria (Guatemala y Honduras).

Incidencia política, sectorial y voluntariado:

Defensa de las políticas de desarrollo de la primera infancia; programas de voluntariado y campañas de sensibilización en las empresas asociadas; promoción de la investigación académica, y, campañas en los medios de comunicación sobre la importancia estratégica del desarrollo de la primera infancia.

Centroamérica Crece es una iniciativa en alianza entre FUSAL, Fundemas, United Way Guatemala, AED Costa Rica, United Way Honduras, United Way Panamá, United Way Latinoamérica y el Caribe, con el apoyo de Great Place To Work y Fundación Femsa