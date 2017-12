Miles de personas protestan contra un supuesto fraude electoral en Honduras

Las manifestaciones se registran en las principales ciudades del país centroamericano, mientras el expresidente hondureño y coordinador de la Alianza de Oposición, Manuel Zelaya, se encuentra reunido con autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para decidir si ese instituto político participará en el recuento especial de más de un millar de actas inconsistentes de los comicios.

En Tegucigalpa, muchos de los miles de manifestantes portaban banderas en azul y blanco del país; en blanco de la Alianza de Oposición; en rojo y negro del partido Libertad y Refundación (LIBRE), y en rojo del Partido Liberal, cuyo candidato presidencial, Luis Zelaya, quien reconoció su derrota, cree que ganó Nasralla.

También llevaban pancartas con mensajes contra el presunto fraude que desde el TSE se estaría fraguando contra Nasralla para darle el triunfo a Hernández, y coreaban consignas como "Fuera JOH" (Juan Orlando Hernández) y "Salvador Nasralla Presidente".

"Queremos la verdad, no importa la ideología política, queremos paz", dijo una joven a un canal de la televisión local que lanzó pétalos de flores a un piquete de militares en uno de los bulevares de la capital en dirección hacia la sede del Instituto de Formación Profesional (INFOP), donde se resguarda todo el material electoral.

More footage of the tens of thousands protesting in Tegucigalpa against irregularities in the #Honduras election. #CentralAmericanTwitter#HondurasElections2017pic.twitter.com/nA7xzxC5v6