Horas después de firmar un pacto con la OEA en el que se comprometió a aceptar los resultados del tribunal, Nasralla dijo a periodistas que los datos fueron tergiversados durante varios cortes en el sistema informático del organismo.

"El tribunal manipula descaradamente las maletas (que contienen las actas) electorales, por lo cual no reconocemos el sistema del tramposo tribunal electoral", advirtió Nasralla en conferencia de prensa, rodeado de sus simpatizantes.

Sus afirmaciones se produjeron poco después de que los resultados divulgados en la página del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dieron una leve ventaja al presidente Juan Orlando Hernández por primera vez desde que se presentó el primer corte de la votación la madrugada del lunes.

Sobre un 82,89% de las actas escrutadas, el presidente Hernández recibía el 42,21% de los sufragios y Nasralla sumaba el 42,11%, de acuerdo a los cómputos del TSE.

"No reconocemos los resultados porque hoy (miércoles) se cayó el servidor (del TSE) y empezaron a entrar cosas que no podemos permitir, actas que no están firmadas y ustedes lo pueden verificar, son actas violentadas, no tienen firma de los representantes en las mesas", aseguró Nasralla, un popular presentador de televisión de 64 años.

Afirmó que el pacto que él y Hernández firmaron con la OEA "no tiene validez porque no voy a aceptar que introduzcan actas adulteradas" en el escrutinio.