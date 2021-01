Organización juvenil pide presionar por reformas electorales en Nicaragua

Por EFE



La organización juvenil de oposición Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) instó este lunes a los diferentes sectores a presionar a las autoridades de Nicaragua, con el fin de que realicen reformas electorales que garanticen unos comicios creíbles el 7 de noviembre próximo.

"Llamamos a las organizaciones nacionales e internacionales a incrementar la demanda y presión conjunta para reformas electorales que garanticen observación nacional e internacional e irrestricta, nombramiento de magistrados independientes e independencia del Poder Electoral", señaló la AUN en conferencia de prensa.

También el cumplimiento de la resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en materia de reformas electorales, agregó.

En octubre pasado, la Asamblea General de la OEA resolvió que Nicaragua debe realizar reformas electorales a más tardar en mayo próximo para tener unos comicios creíbles.

Los jóvenes de AUN hicieron el llamado como parte de una estrategia política que desde ya busca evitar un fraude electoral a favor del presidente del país, Daniel Ortega, quien lleva 14 años consecutivos en el poder, según sus dirigentes.

"Todo el mundo sabe que Daniel Ortega va a querer robar las elecciones. Qué lo permitamos está en manos de los jóvenes", indicó el dirigente de la AUN Max Jerez.

La AUN dijo en que la manera efectiva de derrotar a Ortega en las elecciones es que la oposición se una alrededor del movimiento Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que no tiene personalidad jurídica ni casilla, aunque no sin exclusiones.

La Alianza Cívica acordó la semana pasada con el partido Ciudadanos por la Libertad iniciar un trabajo conjunto para construir una gran alianza con el fin de enfrentar a Ortega en las próximas elecciones.

Otro dirigente de la AUN, Lesther Alemán, afirmó que en la Alianza Cívica no hay espacio para "quienes no están de acuerdo con el escenario electoral", grupos que se abstuvo de identificar.

Una parte de la oposición están en desacuerdo en participar en las próximas elecciones, si las autoridades no reforman el sistema electoral, no se libera antes a la totalidad de los denominados "presos políticos" y no se garantiza el retorno seguro de decena de miles de exiliados.

Como argumento, ese sector de la oposición considera que ir a unos comicios sin condiciones, sería legitimar una nueva reelección fraudulenta de Ortega.

Hasta ahora ningún grupo opositor ha presentado una alternativa a la vía electoral para evitar que Ortega se mantenga en el poder más allá del 10 de enero de 2022.

"En este momento estamos demandando la libertad de los presos políticos. En su momento habrá que ver cuáles son las condiciones esenciales para enfrentar el proceso electoral", indicó Jerez.

La AUN fue uno de los movimientos sociales que emergieron durante las manifestaciones antigubernamentales de 2018, que acabaron con ataques armados de policías y fanáticos sandinistas tildados como "paramilitares" por la oposición, que dejaron cientos de muertos, presos o desaparecidos.