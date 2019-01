Óscar Arias espera que 'la dictadura tenga sus días contados en Venezuela'

"Es un día histórico para Venezuela, este 23 de enero no lo podremos olvidar los demócratas de este mundo porque hay una dictadura que durante 20 años ha oprimido al pueblo de venezolano y quiera Dios, que con la fuerza que ha mostrado el pueblo en todos los rincones del planeta, esa dictadura tenga sus días contado", expresó Arias.

El Premio Nobel de la Paz expresó esas palabras frente a cientos de venezolanos que llegaron a la calle frente a su casa en San José para celebrar la autoproclamación de Guaidó y para agradecer a Arias su posición consistente crítica contra el anterior gobierno venezolano de Hugo Chávez y el actual de Nicolás Maduro.

"Este 23 de enero es una fecha histórica porque representa un antes y un después para Venezuela. El pasado: una dictadura de 20 años, y el futuro es el sueño de todos ustedes de poder vivir en libertad y democracia como se lo merecen", declaró frente a los venezolanos.

Juan Guaidó se autoproclamó este miércoles presidente interino de Venezuela al considerar ilegítima la posesión para un segundo mandato del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 10 de enero.

El Gobierno estadounidense de Donald Trump, así como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú han reconocido a Guaidó como presidente interino.

Arias aseguró que Costa Rica tiene una tradición de acogida a venezolanos en los tiempos difíciles que ha vivido esa nación y que las puertas del país seguirán abiertas para "un pueblo hermano"

"No dudo que vendrán días mejores para Venezuela. No dudo que este pueblo doblado de angustia y desazón resurgirá. No dudo que volverá a ser una nación próspera, segura, unida y plena", concluyó el Nobel de la Paz.

Con banderas y ataviados con los colores de la bandera de Venezuela, los manifestantes celebraron el reconocimiento de diversos países a la presidencia interina de Guaidó, líder de la Asamblea Nacional venezolana.

En los últimos años la crisis económica, política y social de Venezuela ha provocado la llegada de un flujo importante de venezolanos a Costa Rica, muchos de ellos como solicitantes de refugio, pero la mayoría ingresan con visado de turista.

Según miembros de la colonia venezolana, en Costa Rica viven cerca de 20.000 venezolanos.