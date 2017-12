Policías en huelga en Honduras piden a mandos medios relevar a la cúpula

La huelga de "brazos caídos" de agentes de la fuerza especial Cobras de la Policía de Honduras es presuntamente por un aumento salarial y la crisis política en el país, agudizada en los últimos días con protestas de la oposición que denuncia un fraude en los comicios recientes entró en su segundo día sin cambios.

Los agentes exigen el relevo de la cúpula por "la inoperancia de nuestros superiores que en poco o nada ayudan a este problema de Estado".

"Nuestro pueblo es soberano y a él nos debemos, por lo tanto, no podemos estar confrontando y reprimiendo sus derechos", destaca el comunicado de los agentes, que abogaron porque en Honduras se recupere la paz y tranquilidad lo más pronto posible.

Además, exigen que las autoridades policiales reconozcan su "ardua labor" en pro de la seguridad a través de "un trato justo y equitativo de nuestros derechos".

En el comunicado, los policías piden al Gobierno hondureño que "busque la mejor salida" a la crisis política que vive el país tras los comicios del pasado 26 de noviembre, y aseguran que su protesta "no se debe a ideales políticos".

"Expresamos nuestro malestar ante el Gobierno por la presente crisis en la que esta envuelta nuestra sociedad hondureña enfrentando día a día una crisis política que no nos compete", señalan.

La crisis se agudizó el pasado miércoles, cuando simpatizantes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, cuyo candidato presidencial es Salvador Nasralla, iniciaron protestas contra un supuesto fraude a su líder.

El presidente hondureño y candidato del Partido Nacional, Juan Orlado Hernández, con el 99,89 % de las actas electorales procesadas a nivel presidencial, obtiene el 42,98 % de los votos frente al 41,39 % de Nasralla, quien con anticipación dijo que no aceptará los resultados de los comicios porque le hicieron "fraude".

Los agentes especiales aseguran que su protesta no se debe a "demandas laborales". Sin embargo, el ministro hondureño de Seguridad, Julián Pacheco, dijo en la víspera que esta se produjo después de que un oficial, al que no identificó, publicó un video en el que afirmaba que no habían recursos para pagar el salario a los miembros de los Cobras.

"La Policía Nacional es una institución jerarquizada, disciplinada y organizada, por lo tanto es una organización seria que no nos podemos politizar ni podemos utilizar a la Policía para propósitos abiertos de orden personal", indico Pacheco.

El ministro aseguró que el pago del salario de diciembre de los agentes de la fuerza especial está garantizado, mientras que el ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, dijo que este día se comenzará a pagar el aguinaldo a los policías.