Presentan un recurso contra el TSE hondureño por declarar sin lugar impugnaciones

El recurso fue presentado este lunes en la Sala Constitucional por el presidente de la Barra de Abogados Anticorrupción, José Antonio Ávila, contra la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

"Me apego a la ley (...), como abogado, que no tengo compromiso con nadie y busca la justicia, debo de interponer este recurso porque no podemos permitir más las violaciones a las leyes y a la Constitución de la República", subrayó Ávila a los periodistas tras presentar el documento.

El TSE recibió doce solicitudes de nulidad, siete en el nivel presidencial, una por diputados y cuatro correspondientes a alcaldías, y el 5 de este mes anunció que resolvió "declararlas sin lugar", según un comunicado de ese órgano.

De acuerdo con el abogado hondureño, el recurso de amparo tiene como meta "hacer un alto" a la violación de la Constitución de la República e hizo un llamamiento a las organizaciones populares "a no permitir una dictadura en el país".

"Mi deber, obligación y compromiso con el pueblo hondureño es no permitir la dictadura en este país", enfatizó Ávila, al referirse a la reelección que obtuvo Hernández en los comicios del 26 de noviembre. Dijo que espera que la Sala Constitucional este integrada por "magistrados honrados, decentes y apegados a la ley y la justicia".

La Alianza de Oposición contra la Dictadura, cuyo candidato Salvador Nasralla, quien denunció un fraude en su contra en los comicios, y el Partido Liberal solicitaron a finales de diciembre ante el TSE la nulidad de los resultados de las elecciones.

Nasralla, quien asegura que él ganó las elecciones, ha anunciado en los últimos días que el 27 de enero, cuando Hernández jurará el cargo para su segundo período, él asumirá como nuevo presidente de Honduras.