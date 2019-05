El mandatario se presentó con un equipo jurídico al juzgado unipersonal de sentencia en la capital, donde confirmó su denuncia contra el activista social Roberto Rímola por presuntos delitos de injurias y difamación.

"La libertad de expresión no tiene que ver con insultos, las calumnias ni los improperios", dijo Morales al salir de la audiencia.

El caso se remonta al 25 de abril de 2018 cuando Rímola hizo comentarios sobre supuestos gastos desmedidos de Morales en la compra de lentes de marca, quesos y vinos, tras un congreso laboral en la capital.

El activista culpó también al mandatario por la muerte de 41 menores hace dos años en un incendio en un refugio estatal cuando protestaban por malos tratos y pésima alimentación.

"Jimmy Morales, a los tribunales", gritó Rímola mientras grababa con un celular su protesta, que se hizo viral en redes sociales.

El mandatario se le acercó para saludarlo, pero el manifestante se negó a darle la mano y le increpó: "me puedes mirar a los ojos y decir que no te has robado un solo centavo", a lo que el gobernante contestó "no".

Antes de cortar el video, Rímola dirigió palabras soeces al presidente.

El gobernante, un excomediante de la televisión, ha sido fuertemente cuestionado por la opacidad de su administración a pesar de que ganó la presidencia con el lema "ni corrupto ni ladrón".

Además, el año pasado anunció el cierre de una comisión antimafias de la ONU que apoya el combate contra la corrupción.