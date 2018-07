El estado de calamidad en Guatemala sigue sin ratificarse por falta de cuórum

El Congreso de Guatemala no logró hoy reunir a los diputados necesarios para ratificar o no una prórroga del estado de calamidad por la erupción del Volcán de Fuego, que ha dejado al menos 113 muertos y 331 desaparecidos.

La sesión plenaria convocada para este viernes a las 10.00 hora local (16.00 GMT) empezó con una hora y media de retraso sin los 105 parlamentarios necesarios para votar esta prórroga, solicitada por el presidente del país, Jimmy Morales, el pasado lunes.

Este era el segundo intento del Parlamento para analizar esta petición, después de que el jueves tampoco se lograra reunir al quórum necesario, 105 de los 158 congresistas.

Este viernes, el Congreso conoció la solicitud del Ejecutivo, realizada el lunes, pero al no haber quórum se levantó la plenaria. Una fuente legislativa explicó a Efe que el Congreso "cumplió" con convocar a los diputados en los tres días establecidos por ley, pero que no se llegó "a los acuerdos" necesarios para su ratificación o no.

Ahora, agregó, ya no es el Congreso al que le corresponden volver a convocar a una plenaria en este sentido e indicó que debe ser el Ejecutivo el que decida si solicita otra prórroga o no.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, indicó a Efe que es el Congreso el que debe seguir convocando a las plenarias para ratificar o no ese estado de calamidad.

"El Congreso de la República deberá conocer la ampliación del mismo, en estos momentos sigue vigente, porque ellos deben ratificar, modificar o improbar. Será en una próxima sesión que se conozca si se otorga o no. El Ejecutivo quedará a la espera de la decisión de los legisladores", explicó.

Cuestionado por la posición del Congreso reiteró: "Ya le dí las respuestas. Esas son, ellos están en un periodo extraordinario de sesiones, por lo que se debe de convocar hasta que se conozca".

La erupción el pasado 3 de junio del Volcán de Fuego, la mayor de los últimos años, ha dejado 113 muertos, 331 desaparecidos, más de 3.000 albergados y más de 1,7 millones de guatemaltecos damnificados en los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, algunos de los cuales lo han perdido todo.