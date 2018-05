Posible asistencia de la hija de Daniel Ortega a un desfile en Miami genera protestas

Lacayo anunció este martes su decisión de no participar en el evento de moda, donde iba a presentar su colección "resort" 2019, ante la "situación" que vive Nicaragua y debido a las "confusiones" y "la ola de especulaciones" generadas en torno a su persona.

Renato José Novoa, uno de los dirigentes y administradores de las cuentas NicasUnidosEnMiami y Nicaragua-One Country, One People, One Future, dijo hoy a Efe que se movilizaron al recibir un aviso de que la hija del presidente Daniel Ortega iba a asistir este viernes al desfile de Lacayo y continúan movilizados, pese a la cancelación.

Para hoy, ambos grupos, que juntos tienen más de 5,000 seguidores, han convocado una protesta ante el Consulado General de Nicaragua en Miami.

Shantall Lacayo, que participó en la primera temporada del programa televisivo Project Runway Latin America en 2010, es socia y amiga, según publicaciones nicaragüenses, de Camila Ortega, con la que creó en su día la organización Nicaragua Diseña para "despertar una consciencia creativa de la juventud nicaragüense", según la web de la plataforma.

Ortega thugs are killing ppl. A Nicaraguan designer, @ShantallLacayo, whose sidekick’s Ortega’s daughter & has benefited from that association, planning a fashion show in Miami, where hundreds of thousands of Nicaraguan exiles live. Hell, no! Spanish for “protest” is “plantón”. pic.twitter.com/aAU77aakcs