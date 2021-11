Por Ana Carolina Barsallo



Los trabajadores americanos que hasta el momento han decidido no vacunarse, recibieron un ultimátum de la Casa Blanca. Las compañías deberán asegurarse que sus colaboradores estén vacunados, por el contrario, podrían ser multados.

A partir del 5 de diciembre las empresas deberán permitir que sus trabajadores acudan a los centros de vacunación para ser inmunizados, además de tiempo de recuperación por si presentan efectos secundarios a la vacuna.

A la misma fecha, los empleados que no estén vacunados deberán utilizar mascarilla dentro de las instalaciones de trabajo. Sin embargo, las empresas que cuenten con un personal arriba de 100, deberán cerciorarse que todos estén vacunados. De no hacerlo, cada colaborador no vacunado deberá realizarse pruebas semanales de covid, gasto que deberá correr por su parte.

El gobierno de Joe Biden podría multar a las compañías por la suma de 14.000 dólares por colaborador que incumpla las normas. Esta orden, firmada en septiembre, atañe a mas de 84 millones de trabajadores que se han resistido a la vacunación.

Esto se dio a raíz de que estadounidenses de distintas profesiones realizaran grandes protestas antivacunas, entre las que sorprendentemente se encontraban enfermeras y profesores, que se negaban a aceptar el mandado que los obliga a vacunarse o de lo contario, perderían su puesto de trabajo.

Este fue el caso e Kahseim Outlaw, profesor en Wallington-Connecticut que fue despedido por no querer vacunarse, "No utilizo ningún tipo de ingredientes sintéticos en mi vida, ya sea con fines medicinales, suplementarios o alimenticios. Entonces, la idea de vacunarme es algo que va directamente en contra de la forma en que vivo mi vida", le contó a la BBC.

Además, contó que considera un ‘procedimiento médico innecesario’ la alternativa de pruebas semanales. La posición de este profesor es preocupante, pues es alguien que estaría en contacto directo con cientos de jóvenes, lo que podría ser peligroso por posibles contagios a quienes si están vacunados.

Actualmente, la tasa de mortalidad a causa del covid en Estados Unidos, es arriba de 1,500 muertes diarias, por lo que el gobierno de Joe Biden continúa haciendo presión con el mandato de vacunaciòn para salvaguardar la vida de muchas personas.