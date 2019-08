La inesperada salida de Westerhout ocurrió luego que Trump supo que su asistente había compartido información sobre su familia y asuntos de la Casa Blanca en un intercambio off the record con reporteros en Nueva Jersey, dijo el diario The New York Times, citando fuentes no identificadas.

Otros medios como CNN y Politico también reportaron su salida.

Según CNN, Westerhout no explicó claramente durante el intercambio con periodistas que sus comentarios eran off the record, y un reportero reveló la conversación a la Casa Blanca.

Westerhout, cuya oficina estaba situada enfrente de la Oficina Oval, era descrita como la "guardiana de la puerta" de Trump en los medios estadounidenses. Había sido su asistente personal desde el inicio de la presidencia.

Especialmente celoso sobre la filtración de información sobre su gobierno, el mandatario ha atacado tanto a funcionarios como a periodistas por reportes de prensa sobre los asuntos de la Casa Blanca.

The New York Times señaló que a partir de ahora Westerhout es una "empleada separada" y ya no tendría acceso a la Casa Blanca.

La relación de Trump con Westerhout era "estrecha", dijo CNN, citando a un exfuncionario del gobierno, que sin embargo subrayó que hablar sobre la familia del mandatario constituía una "línea roja" que no se podía cruzar.

Aunque no era una funcionaria de alto nivel, la salida de Westerhout se suma a una larga lista de renuncias o despidos en el gobierno desde que Trump asumió el poder en enero de 2017.