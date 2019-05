Autor de la masacre de Parkland seguirá con abogado de oficio pese a su herencia

La jueza rechazó este viernes una moción de los abogados de oficio del condado Broward, vecino del de Miami-Dade, en la que pedían no representar más a Cruz al argumentar que por ley solo pueden defender a personas de escasos recursos o indigentes.

Nikolas, de 20 años, y su hermano pequeño Zachary recibirán el pago de un seguro de vida por valor de 864.000 dólares que tenía su madre, Lynda, fallecida en noviembre de 2017.

Al ordenar a los abogados de oficio que no dejen de defender a Cruz, la jueza detalló que hasta el momento "no se ha demostrado un cambio en las circunstancias financieras actuales del acusado", quien todavía no ha iniciado los trámites para recibir la herencia.

Con los 432.000 dólares que recibiría por el seguro, Cruz no calificaría para representación legal gratuita.

No obstante, el coste de abogados en un caso tan notorio como este superaría esa cifra y además es posible que los familiares de alguna de las víctimas soliciten indemnizaciones.

Los abogados de oficio recomendaron a Cruz en su día que se declarase culpable de 17 cargos de asesinato en primer grado si la Fiscalía retiraba la petición de pena de muerte, pero el Estado rechazó este acuerdo.

La muerte de la madre de Nikolas Cruz llegó pocos meses antes de la matanza perpetrada el 14 de febrero de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stonmeman Douglas de Parkland, una localidad cercana a Fort Lauderdale (Florida).

Nikolas Cruz, al que al contrario que a su madre le gustaban las armas y tenía un pequeño arsenal en casa, confesó a la Policía haber matado con un fusil semiautomático a 17 personas en la escuela de la que había sido expulsado meses antes.

Desde ese mismo 14 de febrero, está preso a la espera de juicio.