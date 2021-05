EEUU autoriza uso de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 desde los 12 años

"La expansión de la FDA de la autorización de uso de emergencia para la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 para incluir a adolescentes de 12 a 15 años de edad es un paso significativo en la lucha contra la pandemia de COVID-19", dijo la comisionada interina de la FDA, Janet Woodcock.

La FDA determinó "que la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 ha cumplido con los criterios legales para enmendar la EUA, y que los beneficios conocidos y potenciales de esta vacuna en personas mayores de 12 años superan los riesgos conocidos y potenciales, lo que respalda el uso de la vacuna".

En desarrollo.

Nota de la FDA autorizando uso de vacuna de Pfizer desde los 12 años

FDA has determined that Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine has met the statutory criteria to amend the EUA, and that the known and potential benefits of this vaccine in individuals 12 years of age and older outweigh the known and potential risks, supporting the vaccine’s use.