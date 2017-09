Sanders presenta ambiciosa propuesta de salud pública en EEUU

"Hoy comenzamos la larga y difícil lucha para acabar con la vergüenza internacional de que Estados Unidos sea el único país importante de la tierra que no garantice el cuidado de la salud a toda su gente", dijo Sanders al presentar la iniciativa legal.

El plan de Sanders, considerado el ala más izquierdista del partido demócrata, propone la ampliación gradual del actual programa Medicare que ofrece cobertura médica para los mayores de 65 años al resto de los ciudadanos, hasta ofrecer sanidad gratuita a los 323 millones de estadounidenses.

El primer año entrarían en el programa los mayores de 55 años y todos los menores de 18 años, y en los siguientes cuatro años iría incluyendo otros grupos de edad hasta que todos los estadounidenses recibiesen una "tarjeta de sanidad universal", según el plan de Sanders.

Esta propuesta ofrecería cobertura total: desde los costes de los servicios hospitalarios, hasta las medicinas, maternidad salud mental, dental y oftalmológica.

El senador se refirió también a los esfuerzos de los republicanos para quitar la asistencia sanitaria pública "a hasta 32 millones" de estadounidenses más, con la revocación del programa sanitario impulsado por el anterior presiente Barack Obama.

