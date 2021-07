Biden dice que el COVID-19 aún no ha sido 'derrotado'

Por AFP



El presidente Joe Biden celebró este domingo el Día de la Independencia de Estados Unidos asegurando que el país avanza a todo vapor hacia la vida después de la pandemia, aunque el covid-19 aún debe ser completamente "derrotado".

Al dirigirse a una festiva multitud de 1.000 invitados en los jardines de la Casa Blanca, Biden hizo una comparación entre la independencia del Imperio Británico en 1776 y la actual rápida recuperación del coronavirus.

"Hace 245 años declaramos la independencia de un rey lejano. Hoy, estamos más cerca que nunca de declarar la independencia frente a un mortal virus", dijo a la multitud de militares y trabajadores esenciales invitados a la gala.

"Hemos logrado tener una ventaja contra este virus", dijo el mandatario estadounidense. "No me malinterpreten: el covid-19 aún no ha sido derrotado. Todos sabemos que han surgido poderosas variantes, como la variante Delta", agregó.

Biden rindió también tributo a quienes han perdido sus vidas. Pues Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de muertes en términos absolutos en la pandemia, con más de 600.000.

Aún así dio una nota muy optimista al sugerir que con su liderazgo, el país -en momentos amarga y violentamente dividido durante la presidencia de Donald Trump- estaba "volviendo a unirse".

"En el último año, hemos vivido algunos de nuestros días más oscuros", aseguró. "Estamos por ver nuestro más brillante futuro".

Celebrando como antes

La tradicional exhibición de fuegos artificiales en el National Mall de la capital reunió a multitudes, en otra señal de que Estados Unidos está aprovechando esta festividad para dejar atrás el virus.

El año pasado, con la pandemia cerca de su pico y con las ciudades estadounidenses reponiéndose de protestas contra el racismo y la brutalidad policial, Washington y otras grandes ciudades solo realizaron celebraciones mudas.

Pese a la atmósfera de victoria de este domingo, el gobierno de Biden ha manifestado su preocupación por la gran cantidad de personas que aún no se vacunan.

La Casa Blanca no alcanzó su objetivo de que siete de cada 10 adultos estuvieran inoculados al menos con una dosis antes del Día de la Independencia. Y solo 46% de los estadounidenses han recibido las dos dosis.

Esto, mientras la altamente contagiosa variable Delta continúa esparciéndose.

Y funcionarios de salud pública han destacado que en zonas rurales del país los hospitales están comenzando a llenarse nuevamente, especialmente en Utah, Missouri, Arkansas y Wyoming.

Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, declaró a la cadena NBC que las personas no vacunadas ahora representan el 99,2% de las muertes por covid-19.

Sueño americano

La celebración fue otra oportunidad para que Biden hablara sobre las perspectivas económicas del país mientras siguen las negociaciones entre el gobernante Partido Demócrata y el Republicano para un proyecto de infraestructura. Dentro del oficialismo hay un tenso debate sobre un paquete de gastos mucho más amplio, que no cuenta con el apoyo de los legisladores de la otra fuerza.

Pero en su discurso, el mandatario destacó que el país está de nuevo en marcha. "Estamos viendo un récord de creación de empleos y crecimiento económico, el mejor en cuatro décadas y -debo añadir- el mejor en el mundo", dijo.

El gobierno también envió a miembros del gabinete y otros funcionarios a eventos deportivos o festivales en distintas zonas del país como parte de su celebración "America's Back Together" (Estados Unidos está unido de nuevo).

La Casa Blanca sigue mostrándose confiada, en tanto 6 de cada 10 encuestados en un sondeo del The Washington Post y ABC News dieron puntuaciones positivas a Biden por el manejo de la pandemia.

Las imágenes de un jardín de la Casa Blanca lleno de personas se repitieron en celebraciones en otros puntos del país; mientras Nueva York, Chicago, Las Vegas y otras ciudades hicieron sus propios espectáculos.

En la costa oeste, San Diego alistaba una de las mayores fiestas por el Día de la Independencia con el lanzamiento de fuegos artificiales desde cuatro barcazas en la bahía.

El senador californiano Alex Padilla consideró el 4 de julio como un "recordatorio del sueño americano".

"La mejor forma de celebrar el Día de la Independencia es tomándose un momento para reconocer el trabajo duro que fue necesario para llegar hasta aquí", dijo.