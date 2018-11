La Casa Blanca devuelve la acreditación a periodista de CNN pero exige 'decoro'

"En respuesta a (lo decidido en) la corte, restauraremos temporalmente el pase permanente del reportero", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en un comunicado.

"También desarrollaremos más reglas y procesos para asegurar que las conferencias de prensa sean justas y ordenadas en el futuro. Tiene que haber decoro en la Casa Blanca", añadió.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, pronosticó que esas nuevas "reglas y regulaciones" sobre la prensa llevarán de nuevo "a los tribunales" al Gobierno debido a posibles nuevas demandas, pero auguró que la Casa Blanca "ganará esa batalla".

"La gente tiene que comportarse (...). Decoro. No puedes hacer tres preguntas y cuatro preguntas. No puedes levantarte y no sentarte", apuntó Trump en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

"Queremos una libertad total de la prensa. Para mí es más importante de lo que nadie creería. Pero hay que actuar con respeto cuando estás en la Casa Blanca, y cuando veo cómo se trata a alguna de mi gente en conferencias de prensa, es terrible", agregó.

Trump insistió en que hay que establecer "un cierto estándar" de conducta y que los miembros de su Gobierno "siempre tienen la opción de irse" de las ruedas de prensa si alguien les increpa, "y los otros medios que están en la sala no estarán contentos".

La Casa Blanca justificó la retirada de la acreditación a Acosta por su reticencia a ceder el micrófono después de hacer dos preguntas a Trump durante una conferencia de prensa la semana pasada, después de meses de tensos intercambios entre ese corresponsal de la CNN y el presidente.

La CNN demandó esta semana a Trump, y el juez Timothy Kelly, nominado por el presidente, ordenó a la Casa Blanca que devolviera su credencial a Acosta a la espera de que haya un juicio sobre el caso, algo que podría retrasarse varios meses a no ser que ambas partes lleguen a un acuerdo extrajudicial.

"Volvamos a trabajar", dijo hoy Acosta en unas breves declaraciones tras la audiencia judicial.

Trece organizaciones y medios de comunicación han respaldado a la CNN ante el tribunal, entre ellos los diarios The Washington Post y The New York Times y la cadena televisiva Fox News, la favorita de Trump.