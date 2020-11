Creo que tenemos los votos para que Joe Biden sea presidente de EE.UU.

En las elecciones de este martes se enfrentan en las urnas el mandatario Donald Trump y el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden.

"Creo que tenemos los votantes para asegurar una victoria de Joe Biden esta noche", dijo la portavoz del ala más izquierdista del Partido Demócrata, quien advirtió de que es necesario "proteger el proceso" y asegurar que todos los votos son contados.

En unas declaraciones a los medios frente a su oficina electoral en el barrio neoyorquino de El Bronx, Ocasio-Cortez subrayó que en el caso de que Trump no acepte la derrota, la gente tiene que salir a la calle pacíficamente para asegurar una transición del poder no violenta.

"Si el presidente no cede, mi mensaje es bastante claro, es que en los Estados Unidos de América el poder está en el pueblo. El presidente no decide si ha ganado una elección o no, él no es el indicado, quien decide si se queda en el poder o no es la gente", dijo la política de origen puertorriqueño.

Asimismo subrayó que "si cualquier persona intenta violar los aspectos fundamentales de nuestra democracia, entonces la gente común de nuestra democracia debe salir pacíficamente y manifestarse y detener esto para asegurarnos de que tengamos una transición pacífica del poder".

Ocasio-Cortez, que tiene prácticamente garantizada su reelección en el Congreso debido a que tradicionalmente su circunscripción es abrumadoramente demócrata, también mostró su convencimiento de que en las elecciones la izquierda demócrata saldrá reforzada en los comicios.

Sin embargo, la congresista, que compareció con una mascarilla de tela azul con el lema "apoyo la atención médica para todos", apuntó que una mayor presencia de candidatos demócratas de izquierda no era suficiente.

"Nunca es suficiente, no estaremos satisfechos hasta que no solo el Partido Demócrata, si no todo el Gobierno esté luchando para garantizar el derecho de la gente a una atención medica, con dignidad y a lograr un proceso justo hacia la ciudadanía. Eso es lo que es importante y por eso no es suficiente y seguiremos adelante", dijo.

Ocasio-Cortez, que estaba acompañada de la legisladora estatal Alessandra Biagi, es la miembro más conocida del "The Squad" (La brigada), el grupo compuesto también por las congresistas Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley y que representa el ala más izquierdista de la Asamblea Legislativa.

Altercado con un candidato

Antes de convocar a los medios en su sede de El Bronx, la congresista los había citado entre la calle Allerton y White Plains -también en el barrio de El Bronx-, donde un grupo de voluntarios repartía propaganda electoral y animaban a ejercer su derecho al voto a quienes todavía no habían votado.

Sin embargo, poco antes de la llegada de Ocasio-Cortez, el aspirante republicano a la Asamblea estatal, Gene DeFrancis, pidió al equipo de la congresista que se fuera de ese lugar y lo acusó de haber convocado a la prensa para provocarle, ya que su oficina estaba cerca.

Tras lo ocurrido, la congresista decidió trasladar el evento a su sede política de El Bronx para evitar un eventual incidente, según confirmó a Efe una fuente de la oficina de Ocasio.

"Ellos no son de esta comunidad, mi familia ha estado aquí desde hace cien años. Ellos ya no creen que haya hombres caucásicos viviendo en este distrito e intentando trabajar con la gente, porque esta es una bonita y diversa comunidad", dijo DeFrancis.

Asimismo, el candidato republicano sostuvo que "el socialismo no apoya a los pequeños negocios".

"No importa que seas un socialista demócrata o un Mickey Mouse socialista, no puedes decir soy un socialista, pero no esa clase de socialista. Tiene connotaciones negativas para la gente de este distrito", subrayó a los medios.

Los republicanos, con Donald Trump a la cabeza, han intentado durante la campaña identificar a los socialistas demócratas como Ocasio-Cortez con Venezuela y con el comunismo, a pesar de que el senador demócrata Bernie Sanders, que apoya al "Squad", ha insistido en que su socialismo está más cerca de la socialdemocracia europea.